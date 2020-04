El uso inadecuado del barbijo puede implicar serios riesgos según especialistas de la OMS

12/04/2020 - 23:31 Santiago

Expertos de la Organización Mundial de la Salud enfatizaron que el uso inadecuado de estas mascarillas también puede implicar riesgos graves, al apuntar que quienes los usen no deben tocarse la cara ni la máscara, tampoco deben retirarlo y volverlo colocar varias veces para hablar como suele verse. Quien los use debe tomar ciertos recaudos indispensables.

Entre estos recaudos, mencionaron:

-Antes de colocarlo: lavar las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

-Mientras se use: cubrir la boca y la nariz con el barbijo y asegurar que no queden espacios entre la cara y la máscara. No tocar el barbijo y, de hacerlo, lavar bien las manos. Debe cambiarse en cuanto esté húmedo o sucio.

-Cómo sacarse el barbijo: por detrás y sin tocar la parte delantera, luego introducirlo de manera inmediata en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel.

Cómo deben ser

Del mismo modo, la infectóloga Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, recalcó que “si alguien decide usar lo que se denomina como barbijo casero, máscara, tapaboca o cobertor de fabricación casera, tiene que saber algunos conceptos importantes: estos deben tener varias capas de tela, tienen que ajustarse a la cara, son de uso individual, deben poder lavarse y reutilizarse”.