Exequiel Palacios: “Gallardo es como un padre para mí”

El tucumano Exequiel Palacios, hoy en el Bayer Leverkusen de Alemania, recordó su pasado reciente en River Plate y reveló que el entrenador Marcelo Gallardo es “como un padre” para él.

Con 21 años, el volante es un futbolista ya formado, con una base sólida y un futuro más que prometedor, pero no se olvida del técnico que lo llevó a la Primera de River y que fue más que consejero futbolístico.

Al ser consultado por el diario deportivo Olé acerca de qué lugar ocupa Marcelo Gallardo en su vida, respondió: “Uno muy importante, en todo sentido. Porque Gallardo es como un padre para mí”.

-Desde que te fuiste del club, ¿volviste a hablar con Gallardo?

-No. Desde que me vine a Alemania no tuve la posibilidad de hablar con Marcelo aunque sí con algunos de su cuerpo técnico. Digamos que nos mantenemos al tanto de cómo está todo por ahí, porque la verdad que se extraña el día a día.

-¿Y qué recuerdos y enseñanzas te dejó Gallardo en lo personal?

-Mirá, a mí Marcelo me conocía desde muy chico porque yo jugaba con Nahuel (Gallardo), y cuando me subió a Primera me agarró y me dijo que cualquier cosa que yo necesitara o quisiera saber, que lo tomara como a un amigo y no como a un entrenador. Me dijo que si lo tenía que llamar a la hora que fuera, que lo hiciera porque él siempre iba a estar a disposición. Él sabía que no era fácil estar y jugar en River. Esa charla a mí me marcó mucho.

-¿Y desde lo futbolístico, en qué te ayudó para ser el jugador que sos hoy?

-Yo tenía 15 años cuando fue la primera vez que me llevó a entrenar cuando él asume. Y después pasaron los entrenamientos, yo ya tenía 16, casi 17 años, y me decía que tenía la cabeza de un jugador mayor, con mucha inteligencia, que no perdía ninguna pelota... Pero que jugaba al trote y que quería todas las pelotas al pie. Eso fue lo que él me fue aportando, que era llegar al área, ser un jugador más completo, defender, atacar, llegar al gol, asistir a mis compañeros. Eso es lo que rescato que él me hizo cambiar.