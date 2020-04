El joven que amenazó e intentó agredir a un policía habría mentido ser médico

13/04/2020 - 01:00 Policiales

Después del grave episodio en el que un joven en estado de ebriedad protagonizó un escándalo en un control vehicular manifestado ser médico, y no conforme con ello habría amenazado e intentado agredir a un policía, el Consejo Médico de Santiago del Estero se pronunció y expresó en un comunicado que el acusado en cuestión no está matriculado en el organismo, por lo que no se encuentra facultado para desempeñarse como médico en el territorio provincial ni hacerse llamar como tal.

Tal como lo publicó EL LIBERAL en su edición de ayer, según consta en la denuncia realizada por el cabo Carrizo, de 43 años, quien cumple funciones en la División Búsqueda de Personas, el grave episodio se registró cerca de las 6.30 del viernes.

El caso

Carrizo señaló en su denuncia que se encontraba en el puesto de control en la intersección de Avda. Belgrano y Juncal, para dar cumplimiento al control del aislamiento social preventivo obligatorio. En la ocasión hizo detener la marcha de un automóvil Peugeot 207 que circulaba por Belgrano de sur a norte.

El cabo le solicitó al conductor que exhibiera su documentación personal. El acusado se identificó como Ramiro Meade, de 31 años, de profesión “médico”.

Según denunció el policía, el acusado le manifestó que estaba “apurado”, ya que tenía que presentarse en su lugar de trabajo -siendo un servicio local- a las 7.30. Allí fue cuando el policía advirtió que el “galeno” no podía entablar una conversación coherente a raíz del “estado de ebriedad que presentaba”, por lo que le solicitó que estacionara el vehículo al costado de la calzada. Entonces le pidió al médico que bajara del rodado.

Siempre en función de la denuncia, cuando se le preguntó de dónde venía, el profesional de la salud les respondió “qué te importa”, por lo que el cabo le pidió que fuera respetuoso.

El policía le pidió que se comportara correctamente. A lo cual el sujeto le expresó: “No sabes quién soy yo, yo soy médico te voy a hacer c..., después te voy a c... matando” (sic), mientras lo empujaba. Al ver que el sujeto estaba descontrolado, el cabo pidió ayuda a sus colegas para reducirlo.

Quedó aprehendido por disposición de la fiscal de turno, Dra. Alejandra Holgado, la cual ordenó además que se le practicara el correspondiente dosaje a través de una extracción de sangre.

Resultados

Al mismo tiempo, el Consejo Médico de Santiago del Estero emitió un comunicado en el que señala lo siguiente: “Desde el Consejo Médico de la Provincia se informa a la comunidad que el Sr. Ramiro Meade no está matriculado en esta institución de Derecho Público”.

“En consecuencia no está habilitado para ejercer la Medicina en la provincia de Santiago del Estero ni anunciarse como galeno”.

El joven ya habría admitido luego ante las autoridades policiales que en realidad no es médico, y que tendría algunas “materias pendientes”.

De todas formas, sí habría estado trabajando para una empresa del medio, lo cual será analizado por la Justicia. Entre hoy y mañana prestaría declaración de imputado por el episodio protagonizado en contra del funcionario policial.

“Mi hijo es técnico en hemoterapia”

Laura Fabiana Carrizo, madre de Meade, señaló anoche a EL LIBERAL : “Todos cometemos errores, pero la Justicia es la que debe determinar la conducta de mi hijo”.

Vía telefónica, la mujer manifestó que Meade “fue detenido el sábado a las 6 de la madrugada. Él no dijo que era médico, sino profesional de la salud”, explicó Carrizo en procura de clarificar el incidente del joven.

“Mi hijo es técnico en hemoterapia, paramédico e instructor en reanimación cardiopulmonar”, manifestó a esta Redacción.

Ahondó que en el procedimiento policial Efue conducido a Sanidad Policial y de regreso sufrió excesos policiales”, hasta ser alojado en la Seccional Tercera, “y que volvieron a reiterarse en los fondos del edificio en manos de un solo policía”.

La mujer agregó que Meade “estuvo aprehendido y recuperó la libertad recién este domingo cerca de la medianoche”.

“Los trámites administrativos de rigor se hicieron de nuevo. Como a las 23 fue llevado de nuevo a la comisaría y después pudo trasladarse a su hogar”, enfatizó Carrizo.