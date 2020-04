VIDEO | El Dr. López Rosetti no pudo contener las lágrimas en el noticiero

13/04/2020 - 09:19 País

Un momento por demás emotivo se vivió durante el noticiero de Telefe, cuando Rodolfo Barili le hizo una pregunta en vivo al Dr. López Rosetti, en momentos en que hablaba sobre métodos y consejos para continuar la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Pensé en Navidad y dije: '¿Tendremos mucho tiempo así?', se preguntó el periodista y luego interrogó a López Rosetti, ¿O imaginás que todas estas medidas, que son dolorosas como la lejanía o la imposibilidad de un abrazo de hoy, las empezaremos a aflojar? ¿Cómo imaginás Navidad?"

"Qué linda pregunta, que no está en los libros -dijo el médico en su rol de conductor y no pudo contener la emoción, con la voz quebrada-. Me estás haciendo llorar porque no está en los libros. No sé qué decirte. Espero que linda, yo creo que va a ser muy linda. Creo que va a pasar", dijo el doctor, visiblemente emocionado.

Barili se disculpó por la pregunta y el doctor replicó: "¿Sabés que pasa? Desde la cuarentena que no vengo. No hay maquillaje, estamos todos separados. Están todos con barbijo. Entrás al canal, te toman la temperatura, te lavás las manos, te ponés gel. Soy médico, la conozco. Tomás conciencia de lo que estamos viviendo. Ojalá. Vamos a llegar bien a Navidad", concluyó el médico.