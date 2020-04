Dólar: el “contado con liqui” trepó más de 5% y llegó a operarse por encima de los 100 pesos

13/04/2020 - 15:41 Economía

El excedente de pesos en la plaza financiera, debido a la amplia expansión monetaria aplicada por el Banco Central para sostener las necesidades fiscales en el marco de la cuarentena por el coronavirus, impulsó un fuerte salto de 5% en la paridad “contado con liquidación”, que llegó a romper el techo de los 100 pesos por primera vez.

El “liqui” se transó pasadas las 13:30 a 100,35 pesos, para negociarse por encima de los 99 pesos a las 14:30, en máximos históricos. Este tipo de cambio es el que se obtiene de dividir el precio en pesos de acciones y bonos por su cotización en dólares en el exterior.

La abundancia de pesos, frente a tasas de interés en zona negativa, es decir, por debajo de la inflación, impulsa estos negocios para hacerse de divisas por fuera de las restricciones cambiarias impuestas en el mercado formal.

“La ‘maquinita’ del Banco Central empezó a funcionar a pleno, y es probable que la base monetaria esté superando la variación del 100 por ciento interanual en el transcurso de estos días”, advirtió el economista Jorge Vasconcelos, del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“La emisión es el instrumento en medio de la crisis, pero eso no impide que una porción inusitada de pymes anuncie que no habrán de poder pagar los sueldos de abril, con provincias y municipios que anticipan cuotificación de salarios estatales, mientras comienzan a emitir bonos para sus proveedores. Esta paradoja emerge porque la liquidez no alcanza suficiente capilaridad y porque bajo la lógica del distanciamiento los problemas de funcionamiento del lado de la oferta requieren mayor coordinación público-privada”, agregó Vasconcelos.

En el mercado mayorista, el Banco Central fijó su postura de venta en $65,38, unos 22 centavos por encima del cierre del miércoles pasado, última rueda operativa por los feriados de Semana Santa.

La divisa de EE.UU. en el circuito formal acumula un incremento de 9,2% en 2020.

El monto operado fue muy bajo para un período del año en el que debieran fluir las divisas por las exportaciones del agro: alcanzó los USD 195,4 millones en el segmento de contado (spot).

“Fuentes privadas estiman que la autoridad monetaria se alzó con poco más de USD 32 millones, sosteniendo la cotización en el nivel de regulación fijado para hoy”, puntualizó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En el promedio de bancos del microcentro porteño el dólar es ofrecido al público a 87,62 pesos.

La rueda negativa para las bolsas en el exterior también contagia a las monedas emergentes, que retoman la devaluación respecto del dólar norteamericano. Así, el billete verde en Brasil asciende 1,7%, a 5,19 reales, mientras que gana 0,3% respecto del yuan y opera un 1% arriba frente al peso chileno.

Este lunes 13 se restableció la atención al público de los bancos, bajo ciertos protocolos. Las entidades financieras no se encontraban operativas para varias de sus funciones, entre ellas el acceso de los clientes a las cajas de seguridad.

“El dólar MEP y el dólar ‘contado con liquidación’ comenzaron a subir en las últimas dos semanas. Subieron casi $10 y con esta señal, el dólar blue debería seguirlos en breve. Muy probablemente cuando se normalice la actividad económica”, indicó un reporte de Carta Financiera.

Según el economista Gustavo Ber, “las brechas siguen actuando como los verdaderos ‘termómetros’ del apetito por la dolarización y, en dicho sentido, continúan firmes alrededor del 50%, con el dólar MEP y 'contado con liquidación’ arribando a los $100, al ritmo que crecen las preocupaciones que tendría la acelerada expansión monetaria”.

Por efecto del control de cambios y el impuesto PAIS (para una Argentina Inclusiva y Solidaria), los consumos con tarjeta de crédito registraron en marzo una baja del 19,4% en relación al mes anterior del 19,4%, y una caída interanual del 57,3%, según datos de First Capital Group.

“La aplicación del impuesto sobre la compra de divisas para cancelar deudas contraídas en el exterior ha limitado su uso al mínimo en el último año, las restricciones al desplazamiento internacional que se han impuesto con mayor o menor dureza durante los últimos 15 días del mes también influyen en la caída de los consumos, lo cual se apreciará el mes próximo”, explicó Guillermo Barbero, de First Capital Group.