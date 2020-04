Extraño fenómeno climático sorprendió a los añatuyenses

13/04/2020 - 22:41 Interior

AÑATUYA, Taboada (C) Los vecinos de Añatuya se vieron sorprendidos ayer pasadas las 10.30, por un hecho bastante particular, cuando densos nubarrones cubrieron el cielo en el sector este y se registró abundante caída de granizo sin llover. Luego cayeron algunas gotas que no superaron los 2 milímetros. En tanto que en el otro sector de la ciudad había sol, aunque luego del mediodía se nubló parcialmente y también se registró una leve llovizna.

Esto llamó la atención a los vecinos, qué inmediatamente comenzaron a hacer circular fotos y videos en las redes sociales anunciando “la caída de piedras”, incluso algunos transmitiendo en vivo los más de 5 minutos que duró el fenómeno. En tanto que los que habitan el otro sector se preguntaban, ¿dónde?

Los barrios que se vieron afectados con la caída de granizo fueron Manzione, Villa Abregú, Sportivo, Rivadavia, Obrero, Tiro Federal, Villa Nilda y parte del Colonia Osvaldo y Colonia San Francisco.

En el mismo momento de que los vecinos de ese sector se alarmaban y procuraban guardar sus vehículos y correr a resguardarse, lo que se encontraban circunstancialmente en la vía pública, los que habitan el resto de los barrios como Centro, Platense, Malvinas, Santa Rita, Polo Norte, 120 Viviendas, Tradición, Ramón Carrillo, Belgrano, San Jorge, Campo Rosso, La Merced Rosso, La Leñera, Homero Manzi y Néstor kirchner, se sorprendían de lo que estaba sucediendo, algunos hasta incrédulos de lo que mostraban las imágenes.

Por otra parte, en otras ciudades del sudeste santiagueño las precipitaciones también se registraron con intensidad en localidades como en Pinto, Argentina y Malbrán (donde también cayó granizo), en el departamento Aguirre.