Lamas y la situación actual que le toca vivir por el coronavirus: “Se abandonó toda la planificación”

13/04/2020 - 23:30 Deportivo

El argentino Julio Lamas, entrenador del seleccionado de basquetbol de Japón, remarcó que abandonó “toda la planificación” que había dispuesto para el trabajo del equipo con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ahora que el coronavirus postergó la máxima cita deportiva para el año entrante.

“Toda la planificación que había para los JJ.OO. fue cancelada. Ahora la intención que tenemos es tratar de recuperar el tiempo perdido”, expresó el entrenador.

Los Juegos Olímpicos en la capital japonesa, previstos originalmente entre julio y agosto venidero, se difirieron en principio- para el año próximo.

“Nos enfocamos en el próximo ‘verano japonés’ (Marzo-Abril 2021) pero es todavía una gran incertidumbre. Los muchachos no saben ni cuándo volverán a entrenarse”, expresó el ex DT del seleccionado argentino en Londres 2012 al programa radial ‘Reloj de 24’ (AM 530)

Lamas, de 55 años y dos veces campeón con San Lorenzo (2015-2016; 2016-

2017) en la Liga Nacional, asumió la conducción del representativo nipón hace casi tres años, clasificando al conjunto al Mundial China 2019.

“A la Selección de Japón le pasaron muchas cosas en apenas dos meses: primero se suspendieron los JJ.OO. y luego se cancelaron todas las actividades en la Liga japonesa (JBA)”, describió.

En el marco de la preparación, el técnico argentino, que también fue campeón con Boca Juniors (1996-

1997), Ben Hur de Rafaela (2004-2005) y Libertad de Sunchales (2007-2008), otorgó una lista de 20 jugadores que hoy “están haciendo entrenamientos a distancia”, bajo la supervisión de dos preparadores físicos.

“De los 20 jugadores, 18 están en Japón y los únicos que practican en los Estados Unidos son (Rui) Hachimura (Washington Wizards) y (Yuta) Watanabe (Memphis Grizzlies). Los japoneses no son de tener muchos representantes en otros países del mundo”, aclaró.