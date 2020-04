Silvio Santander: “El Quimsa de 2015 fue uno de los que mejor interpretó mi filosofía”

13/04/2020 - 23:36 Deportivo

Su ciclo en Quimsa marcó sin dudas un antes y un después para el club y para el básquet santiagueño. Silvio Santander fue el arquitecto de un equipo que hizo historia, al conseguir hace casi cinco años la primera Liga Nacional para la provincia.

Aquel Quimsa de la temporada 2014/15 fue, quizás, uno de los campeones más contundentes de la última década, por juego y por resultados. Desde su casa en Lanús, donde cumple junto con su familia con la cuarentena obligatoria por el acecho de la pandemia del coronavirus, Santander recordó con EL LIBERAL aquella consagración y reconoció que fue uno de los mejores equipos que le tocó dirigir.

“Seguramente, aquel Quimsa fue uno de los equipos que mejor supo plasmar en el campo lo que a mí me gusta como filosofía. Fue un equipo muy particular. Tuvo la mejor defensa de la liga y el mejor ataque en el mismo año, algo que es muy difícil de hacer. Luego tuvo un récord de 17 victorias consecutivas por liga, que en realidad fueron 20 totales porque tuvimos en el medio al Súper 8. Esto, también es algo excepcional que no se consigue seguido. Finalizamos con un récord de temporada muy importante, también con muchas victorias de visitante”, asegura el ex coach de la Fusión.

“Ahora se está hablando del juego de transiciones y de ritmo y en ese juego puntual, con defensas y contraataques, ese Quimsa lo logró sin ninguna duda. Consiguió hace un tiempo algo que hoy se está hablando”, puntualiza Santander, quien luego, valoró las claves de la consagración, que en el medio tuvo la obtención del Súper 8.

“En ese equipo se juntaron muchas cosas. Primero, encontramos un grupo humano con mucha hambre. Había jugadores con hambre de victorias, que tenían ganas de revanchas personales porque quizás no venían de tener buenas temporadas anteriores. Eso fue clave. Luego, estábamos en un club que estaba deseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sólo a nivel dirigencial, sino también en la gente, que nos acompañó de gran forma todo el año. Los resultados se nos comenzaron a dar rápido y eso, considero, fue clave para que todo vaya tomando forma. Crecimos en confianza. Tuvimos jugadores con mucho espíritu competitivo, con mucho deseo de ganar. Y el club, con Gerardo (Montenegro) y todo su equipo de trabajo, estuvieron siempre con nosotros. La gente hizo de cada partido una fiesta”.

El nuevo básquet

Silvio Santander habló de lo que le está tocando vivir con la Pandemia y dijo que el básquet, como la vida, deberá evaluar cambios cuando se retome la actividad.

“Las autoridades, con un comité de gente experta, son los que deberán elaborar nuevos protocolos. Todo lo que tenga que ver con la higiene y con el distanciamiento deberá ser tenido en cuenta. O con los accesos, los vestuarios, traslados y de más cosas. Va a tener que opinar la gente que sabe. Nos tendremos que acostumbrar a un nuevo mundo, con nuevas indicaciones. Sabemos de algunos colegas que han tenido la enfermedad. Hoy ya tenemos la certeza que están bien, pero que es un problema delicado que hay que prestarle atención”, cerró el entrenador.

“El club me dio a mí más de lo que yo le pude dar”

Fueron cinco temporadas las de Silvio Santander como entrenador en jefe de Quimsa. El 12 de mayo, se cumplirá un año de su último paso por el club. El coach recordó de muy buena forma a la Fusión y a todos los santiagueños, mencionando el motivo por el cual decidió renunciar a su cargo en aquel momento.

“De la institución y de los santiagueños guardo los mejores recuerdos. Me fui por una decisión personal, por estar muy agotado de la competencia. Tuve que parar y sinceramente creo que me hizo muy bien. Lo necesitaba”.

Y agregó: “Recuerdo de la mejor forma a Quimsa. Fueron cinco temporadas en el club que no voy a olvidar. Creo que el club me dio a mí más de lo que yo le pude dar. Siempre lo llevaré en mi corazón”, confesó Santander.

“Estamos viviendo un momento muy particular”

Silvio Santander contó que se encuentra cumpliendo con la cuarentena en su casa de Lanús y se refirió a la pandemia que acecha hoy al mundo. A su vez, contó que aprovecha el tiempo para capacitarse y para leer. “Estamos viviendo un momento extraordinario y muy particular. Hoy me encuentro en mi casa de Lanús, con mi familia y respetando todas las indicaciones sanitarias que se dieron. En lo personal, aprovechando este tiempo para seguir estudiando, leyendo, observando videos de partidos y clínicas. Busco ordenarme el día para seguir capacitándome y al mismo tiempo en participar en charlas y debates con otros entrenadores y con otro tipo de protagonistas”.

Acto seguido, Santander destacó: “Esta situación de la pandemia en el mundo que nos pone hoy en aislamiento, en lo personal, me permite la posibilidad de estar en contacto con más gente a la distancia, por el hecho de que casi todos tenemos el tiempo para hacerlo. Si estoy teniendo contacto con colegas y con todo tipo de gente relacionada al básquet”.

Por Gustavo Paz. Twitter: @GustyPaz