La USR busca dar contención a todos los jugadores

Por Martín Ávila, Presidente de la USR

En relación al momento excepcional que a nivel mundial se está viviendo a causa de la pandemia de coronavirus, por supuesto que no somos ajenos, y desde nuestro pequeño ámbito que es el rugby local acatamos las normas de prevención dictadas por nuestras autoridades gubernamentales. La pandemia nos afecta absolutamente a todos como sociedad y el rugby, al igual que el resto de las disciplinas deportivas, se encuentra en un impasse. Desde la Unión Santiagueña de Rugby bajo los lineamientos de la UAR suspendimos toda la actividad deportiva previamente a los recaudos decretados tanto por el Gobierno nacional como provincial.

Cabe destacar que varios de nuestros clubes, por iniciativa propia, pusieron sus instalaciones a disposición de las autoridades a fin de colaborar ante esta situación.

En relación a nuestro funcionamiento, a través de la aplicación Zoom estamos en permanente contacto, realizando reuniones tanto del Consejo, como con los diferentes responsables de cada área y bloques que conforman nuestra estructura del rugby en toda la provincia. Así lo hicimos con los responsables del bloque infantil, juvenil, referentes de seguridad, árbitros, mánagers, etc., ocupándose principalmente en la organización de dichas reuniones nuestro Oficial de Desarrollo, Gabriel Butiler, así como también Alfredo Degano y Martín Jugo como director y PF del Centro de Rugby de la Unión en lo referente a la capacitación deportiva.

A ello hay que sumarle las charlas abiertas todos los lunes y jueves a las 15 que trasmite la UAR con los distintos staffs de profesionales nacionales, abarcando diferentes temáticas, a través de Instagram.

La idea de todo ello es no sólo aprovechar este parate para la capacitación de cada una de las áreas, principalmente a través de la plataforma creada por la UAR (www.campus.uar), sino mantenerse en contacto con todas las personas que conforman nuestra estructura. Desde nuestro lugar, el objetivo es no perder el contacto con nuestros jugadores, atendiendo y dando contención a ellos dentro de lo posible. Con esta aplicación (Zoom) hemos descubierto una valiosa herramienta de cara al futuro, la que nos permitirá estar en mayor contacto con los responsables de los clubes de todo el interior con el consecuente ahorro de recursos y tiempo.

A su vez estamos trabajando para cumplir con las formalidades (capacitaciones, preinscripciones) a fin de que cuando se levante esta medida, estemos en condiciones de llevar adelante la actividad de manera regular.

Competencia

Atento a la interrupción establecida por la cuarentena, nuestro Comité de Competencia (Juan Maza, Marcelo Gauna y Eduardo Garay) están evaluando y delineando los formatos posibles que resulten más beneficiosos de acuerdo con las probables fechas de levantamiento de la medida, siempre respetando las directivas gubernamentales y la coordinación con la UAR y las demás Uniones de la Región.

Sobre la situación económica de los clubes, lamentablemente las distintas estructuras deportivas no escapan a las consecuencias negativas de esta situación, debiendo reconocer la tarea responsable de todos los dirigentes de nuestros clubes, al replantear los presupuestos que se tenían previstos. Tanto la UAR, nuestra Unión como los clubes, ven afectados sus ingresos atento a la inactividad deportiva. Pero sin lugar a dudas tenemos la responsabilidad de superar esta situación no sólo por lo deportivo, sino principalmente por la función fundamental que cumplen los clubes como lugares de contención y de desarrollo esencial de nuestros jóvenes. Ante esta situación, desde la Unión hemos limitado al mínimo indispensable nuestros costos, sin que ello ponga en riesgo el normal funcionamiento oportuno de nuestra estructura.

Apoyo de la UAR

En dicho sentido, la UAR además de constituir una Comisión Especial para atender las condiciones de la presente temporada, ha diseñado un programa de asistencia ante casos de extrema necesidad que requiera alguna Unión provincial que tenga en riesgo su continuidad por la falta de recurso. En este sentido, siguiendo dichos lineamientos, nuestro Consejo trató el tema oportunamente, actuando en consecuencia nuestro Tesorero (Nicolas Ábalos) a fin marcar los lineamientos para salvaguardar nuestro funcionamiento y tratar de evitar la necesidad de dicha ayuda. De manera de actuar de manera responsable y solidaria no solo con la UAR, sino con aquellas Uniones que realmente lo necesiten.

La postulación de Agustín Pichot es una gran noticia para el Rugby Argentino. Su decisión de postularse a la Presidencia de la WR, el contar con el apoyo no solo de UAR tal como lo expreso Marcelo Rodríguez Pte. de UAR, sino con el apoyo de todas las Uniones que conforman la Sanzaar y Sudamérica refleja no solo su capacidad personal, sino su reconocimiento por parte de las principles Uniones del Mundo para dirigir los destinos del Rugby Mundial. Dicha noticia no sólo es un gran orgullo para el rugby argentino, sino un reconocimiento de su capacidad para promover los cambios necesarios para un mayor desarrollo del Rugby a nivel mundial de cara al futuro.