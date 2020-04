Mauro Zárate y su futuro: “Soy feliz acá, me gustaría continuar”

14/04/2020 - 00:00 Mundo Boca

En reiteradas ocasiones, Mauro Zárate confesó que le gustaría seguir vinculado a Boca por mucho tiempo más. Hasta declaró que es un lindo lugar para retirarse. Ayer, nuevamente, el delantero confesó que se siente muy feliz en el club y que su deseo es acordar un nuevo ciclo en la entidad de la ribera.

“Ojalá que pueda seguir. Soy muy feliz en Boca y me encantaría renovar. Obviamente que no depende sólo de mí, pero es mi deseo”, destacó el jugador surgido en Vélez, quien es hoy muy querido por los hinchas del “xeneize”.

“Por muchos momentos fui titular en este año y medio. Estos partidos me tocó estar afuera por las lesiones y aportar desde donde me tocara. Lo mismo me pasó en la Copa del año pasado: fui titular y después de la lesión en Quito me tocó perderme la vuelta de cuartos y una semi con River. Queda en uno estar listo cuando toque y demostrar que puedo estar entre los 11”, agregó.

“Tuve un año muy bueno con Alfaro siendo el goleador. Y ahora sería hermoso ser el goleador del torneo con Boca. Igual cambiaría eso por ganar más títulos acá. Sinceramente no se puede explicar lo que es ganar un campeonato y ver a la Bombonera explotada”, destacó Mauro.

Luego, el delantero se refirió a su salud actual y a cómo vive este confinamiento por el coronavirus. “Me siento bien, ya estoy recuperado. Lo que me pasó fue que con el afán de querer estar en los últimos partidos me apuré y me resentí de una molestia. Es una lástima que hayan tocado todas justo ahora. Nunca había tenido ningún problema en Boca. Había arrancado la pretemporada de titular y haciendo goles. Después en el primer partido con Independiente me tocó salir. Son cosas del fútbol, hay que aprender de esos detalles”. “En mi casa hice de todo para la recuperación. Tengo un gimnasio equipado y todo lo que necesito. También un parque para trabajar con pelota. Y además le uso el arco a mi hijo, jaja. En cuanto a lo que es kinesiología, tengo varias máquinas magneto, gameready, power para hacer circulación de sangre con presión y la pistola para masajear. No es lo mismo que la mano de los cracks que hay en Boca, pero es algo”, cerró.