Mariela Dorado: “Ya no puedo contagiar a nadie, el virus no está en mí”

14/04/2020 - 06:13 Santiago

La primera ciudadana capitalina, diagnosticada con Covid-19 fue dada de alta por la Secretaría Técnica de Epidemiología, luego de haber cumplido el aislamiento sanitario correspondiente.

“Por la presente se deja constancia que la señora Mariela Dorado ha cumplido con las normas de aislamiento obligatorio previstas en el art.7 del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 260/2020”, señala la nota que le extendieron los médicos que intervinieron en su caso. Lleva la firma de la Dra. María Florencia Coronel, coordinadora de Residencias en Epidemiología del Ministerio de Salud provincial.

“El sábado 11, como a las 21, me avisaron de Epidemiología que era negativo, tenía una alegría inmensa por mí y por mi familia, por todo. Porque hay tanta paranoia respecto de este virus, todos piensan que es letal, pero en mi caso ha sido algo leve”, señaló a EL LIBERAL .

Dorado fue una de las 6 personas que viajaron a Perú y a su regreso fueron puestas en cuarentena desde el 21 de marzo. Ahora, tras el primer test que dio positivo le hicieron dos más que dieron negativo.

“La doctora que me ha atendido, lo que me dice es que ya estoy curada. No puedo contagiar a nadie porque el virus ya no está en mí, el virus ha estado máximo una semana en mi cuerpo y luego ha desaparecido, ella me dice que seguramente tenía un sistema inmunológico bien fortalecido, todo eso influye en cómo el virus te afecta”, señaló.

Agregó: “Gracias a Dios me ha agarrado en un momento que he estado fuerte física y psicológicamente, ayuda mucho, el no tener miedo. Yo me concienticé que tenía que estar bien para mí y para las personas que me aman”.

El caso

El 26 de marzo, Mariela había comenzado a tener dolor de garganta. Llamó a su servicios de salud y la derivaron al 107. “Entonces me tomaron la primera muestra, no tenía fiebre, solo dolor de garganta. Lo raro era que había perdido el olfato y el gusto”.

La mujer, ya estaba en cuarentena desde su arribo a Santiago. “Los médicos me tomaron la prueba el 26 con un hisopado de la garganta. Me dieron los resultados el 2 de abril. Entonces la influenza me da negativo y el Covid 19, positivo. Ahí empezó todo el procedimiento de cómo se trata el virus. Consulté si tenía que tomar algo, pero me decían que no. Que solamente me alimente bien, que duerma, descanse y si tenía ganas de hacer ejercicio, lo hiciera”.

Dorado realizaba deportes con frecuencia: atletismo, fitness, fútbol, por eso la doctora me sugería ejercicio”. Dijo: “Una vez con el diagnóstico he tratado de estar fuerte de mente y espíritu porque quería recuperarme pronto. Me he concentrado en estar bien, tranquila, en paz, con fe en Dios, soy católica. Eso me ha ayudado mucho, mi familia y mis vecinos que han sido muy solidarios”.

Señaló que transcurrió esos días solo con una pequeña molestia en la garganta. “Sentía como que se me secaba la mucosidad, se me irritaban las fosas nasales. Hacía gárgaras con vinagre de alcohol y agua tibia y bicarbonato, con limón 2 ó 3 veces por día, vapor de agua caliente porque me decían que eso mantenía húmeda la mucosidad”, manifestó

Después dijo: “A la semana siguiente al primer resultado, me dan el segundo y sale negativo. Ya en ese momento no tenía carga viral. La doctora le ha explicado a la gente de Epidemiología que tenía que dar dos negativos seguidos, para que pueda estar curada y me puedan dar el alta”.

Añadió: “El virus, como te afecta por primera vez, la carga viral es alta, después puede bajar pero puede que no se cure. Entonces puede suceder que la segunda dé negativo y la tercera muestra puede dar positivo porque puede subir la carga viral. Pero en mi caso no ha sido así. Me hicieron el tercer test y me han dado el resultado el sábado 11, a las 21”.

Sin embargo, contó que la tuvieron que hospitalizar toda una jornada. “El Jueves Santo, cuando me levanté tenía un sangrado de nariz, escupía con sangre. Llamé a Epidemiología y me enviaron una ambulancia, que iba a quedar internada porque querían evaluar y hacerme un seguimiento” indicó.

Recordó que la internaron en terapia intensiva del hospital Independencia. Como ya tenía un resultado positivo (el primero) y otro negativo, “me han hecho una placa de torax y análisis de sangre y todo ha salido bien. Aparentemente ha sido una falsa alarma, por la rotura de un vaso sanguíneo que se me ha pasado a la saliva”. Señaló que “por eso, quiero agradecer al personal de Salud, de Epidemiología, que desde el primer momento que me han avisado, siempre han estado en contacto conmigo, hacían un seguimiento, desde mi positivo, han estado en absoluta disposición, atentos ante cualquier situación”.

“No estamos bien como sociedad, no somos solidarios ni empáticos”

Dorado señaló que si bien la cuestión relacionada con la reacción social fue algo que no la preocupaba, “porque toda mi energía estaba puesta en curarme”, sí señaló que algunos de sus compañeros se “bajonearon” al ser ella la primera contagiada en la ciudad y los cuestionamientos que recibió vía redes sociales.

Destacó que “el tema de la presión social viene por la mala información de la gente, algunos piensan que por más que te cures del Covid sigues contagiando, están desinformados. También tienen miedo, hay paranoia, psicosis social pero tendríamos que ser más solidarios porque como sociedad creo que aún no aprendemos”.

Agregó que “ha quedado a la vista después de que me diera positivo en la primera muestra que me hicieron y todo lo que se ha visto en las redes sociales que no estamos bien como sociedad, no somos ni solidarios ni empáticos, aún tenemos mucho por mejorar”.