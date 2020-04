El municipio indicó que mosquitos que proliferan no transmiten dengue

14/04/2020 - 01:23 Santiago

El director de Salud de la Municipalidad de la Capital, Dr. Antonio Palomo, se refirió a la proliferación de mosquitos ocurrida en los últimos días al asegurar que corresponde a un fenómeno regional y que no se trata del tipo de insecto transmisor del dengue, por lo que la población debe permanecer tranquila.

El funcionario explicó que ‘se trata de una situación esperable ya que el cambio de las condiciones del clima, como la abundante humedad, las lluvias y las altas temperaturas favorecen la aparición del mosquito’.

‘Esta especie, conocida como culex o mosquito común, no es peligrosa ya que no transmite ninguna enfermedad, por lo que no representa una emergencia sanitaria’, indicó.

Para combatir esta proliferación, el médico señaló que ‘el municipio viene haciendo fumigaciones espaciales (en los espacios abiertos comunitarios) de forma intensa, que se suman a los permanentes controles de foco que se realizan contra el dengue, que son intra y peridomiciliarios’.

Palomo indicó que las recomendaciones y medidas preventivas que debe tomar la población son las habituales para cualquier tipo de mosquitos como utilizar repelentes, espirales y tabletas para evitar las picaduras.

Detalló que entre las diferencias están que el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue actúa preferentemente al atardecer y al anochecer dentro de los domicilios, en tanto el culex aparece en horario nocturno fuera de los domicilios.

Otros aspectos distintos de estos insectos es que el Aedes aegypti desarrolla sus criaderos en los recipientes de agua clara y quieta generalmente en los patios de las casas, mientras que el culex en charcos que se forman por las lluvias, añadieron desde el área de Salud municipal.