La restricción bancaria “es una excusa para poder emitir”, asegura el economista Carlos Rodríguez

14/04/2020 - 01:31 Economía

El economista Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y ex rector de la Universidad del Cema, advirtió que las restricciones de operaciones en el sistema bancario es “una maniobra del gobierno de Alberto Fernández para que, en medio de la cuarentena y con la excusa del coronavirus controlar la base monetaria”.

“En el banco, los cajeros no atienden, no se pueden retirar billetes, de ningún tipo por caja. Sólo pesos por cajero. Eso es lo que conocemos como “corralón”. Los dólares directamente no lo podés retirar, están cautivos en el banco”, explica.

Entiende el contexto de cuarentena, pero está convencido que el Gobierno la usa como una excusa. “Los supermercados están abiertos, no veo por qué una sucursal bancaria no puede estarlo. ¿Están abiertos los supermercados y no los bancos? Es ridículo. Pero ocurre que esto es muy conveniente para que el Gobierno emita y esos billetes no vuelvan a entrar al circuito financiero otra vez, a ser depositados, y funcione el multiplicador bancario. Por eso está el contado con liqui a $101 y el blue a 84 pesos. La gente no se da cuenta aún de lo que le han hecho: le secuestraron los depósitos en dólares”, asegura.

Se supone que es una medida temporaria en medio de la cuarentena, pero para Rodríguez “todo empieza así. Esta medida no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una excusa para controlar el dólar blue y poder emitir sin que aumente la oferta monetaria. Imprimen base monetaria y al no haber multiplicador bancario no aumenta tanto la oferta monetaria. Es una excusa para la gente que no entiende. Usan la pandemia para restringir la oferta monetaria”.

Explicó que “tienen que emitir porque no hay recaudación, y si emiten por cada peso de base que emitís aumenta mucho más que proporcionalmente la oferta monetaria. Hay que esterilizar y una manera de hacerlo es no permitir que ese dinero que le diste a los jubilados y a los beneficiarios de planes sociales vuelve al circuito monetario y siga girando. Lo esterilizan con un corralón y evitan que la gente saque más dólares como estaba haciendo”.