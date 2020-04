Ricardo Darín: “Cuando llueve, nos mojamos todos”

14/04/2020 - 20:29 Pura Vida

“No soy muy optimista, pero trato de ser positivo, aunque es difícil mencionar algo bueno porque hay mucha gente que está sufriendo mucho. En España se suele decir algo que yo siempre uso, que es “cuando llueve, nos mojamos todos”. Y ahora nos estamos mojando todos. Esto puede servir para ponerse en lugar de los demás, para entender quiénes somos, qué queremos, qué cosas queremos cambiar. Probablemente podríamos anotar eso como un punto positivo”. Con esas palabras el actor Ricardo Darín comenzó una suerte de reflexión sobre la pandemia del coronavirus durante su participación, vía la plataforma Zoom, para el programa español Lo de Évole.

Lo que sucede es que Darín tiene tanta fama en España como en la Argentina. Y precisamente en el país europeo estaba realizando una gira con la obra “Escenas de la vida conyugal”, que debió suspender por la cuarentena que había comenzado a replicarse en el mundo entero.

Al único aspecto positivo que Darín le encontró a esta pandemia, agregó: “Eso sí, pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor”, como si en realidad esto que está viviendo la humanidad no tuviera nada de bueno, sino dolor y más dolor.

Por otra parte, señaló: “Me perturba la estupidez en general. La estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa y lo que tenemos que hacer es resolver día a día. Me inquieta no poder ayudar más”.

El actor argentino también habló sobre la economía en tiempos de coronavirus. “Hay una profunda desigualdad en el mundo y en este caso la vamos a ver de una forma muy dolorosa. Hay mucha gente que no va a cambiar. La acumulación de riqueza se va a seguir produciendo. En este momento, aunque no lo podamos creer hay gente que se está haciendo multimillonaria por el coronavirus. Cuesta creerlo, pero es así”, remarcó.

Agregó: “Esto que nos está ocurriendo nos desenmascara de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo. Nos pasamos la vida anhelando estupideces. Consumimos cosas que no necesitamos, esto es real. Leí algo en inglés que decía que la economía del mundo está temblando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Y es realmente así”.

De lo que sí está seguro Darín es de que los seres humanos necesitamos cada vez más los unos de los otros. “Dependemos de la generosidad del que tira una mano, del que te cuenta un chiste, del que te hace sonreír un rato, del que te hace escuchar un tema musical que lo conmovió o del que tenga una reflexión que sea iluminada. Eso es un gran golpe al ego y toda vez que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno”, dijo.

Darín está realizando el aislamiento social preventivo junto a su esposa Florencia Bas. Muy cerca, también en Buenos Aires, está su hijo, “El Chino” con su novia, la actriz española Úrsula Corberó. l