Dos gobernadores de Brasil dieron positivo test de Covid-19

14/04/2020 - 23:01 Mundo

Los gobernadores de los estados brasileños Río de Janeiro y Pará, Wilson Witzel y Helder Barbalho, informaron que dieron positivo de coronavirus, mientras la cantidad de casos confirmados en Brasil superó los 25.000 y la de muertos por la enfermedad sobrepasó los 1.500, según datos oficiales.

“Quiero comunicar a todos que no me vine sintiendo bien y pedí que me hicieran el test del Covid-19 y me dieron el resultado positivo”, anunció Witzel a través de Twitter.

El gobernador detalló que tenía ‘fiebre, dolor de garganta y pérdida de olfato’ pero pese a ello se sentía bien.

‘Seguiré trabajando, manteniendo las restricciones y siguiendo las recomendaciones médicas’, aclaró y remarcó: ‘Pueden contar conmigo’.

Río de Janeiro es el segundo estado brasileño más afectado por la pandemia de coronavirus, con 3.410 contagios y 224 muertes, según el último parte del Ministerio de Salud.

Más tarde hizo un anuncio similar el gobernador del estado amazónico Pará.

“Quiero informar a la población que yo tengo el coronavirus, pero quiero también tranquilizar: me encuentro bien, estoy asintomático”, expresó Barbalho en Twitter.

“El virus no escoge edad, no escoge clase social, todos estamos expuestos y todos podemos contraerlo; quédense en casa y vamos juntos a vencer al coronavirus”, agregó.l