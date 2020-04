Signorini les recomienda a los jugadores la lectura para combatir la angustia

15/04/2020 - 02:35 Deportivo

La pandemia del coronavirus frenó al fútbol en el mundo entero. Hoy, el confinamiento pone a prueba a la humanidad. En el fútbol, las consecuencias no sólo pasan por lo económico. Los profesionales relacionados a esta actividad, atraviesan también un desafío inesperado. En este sentido, el preparador físico Fernando Signorini subrayó lo dificultoso del mantenimiento de estado de forma de los futbolistas ‘sin que sepa cuando en realidad va a terminar la cuarentena’ y les propuso sumergirse en la lectura ‘para que dejen la preocupación obsesiva por la parte física y se enriquezcan con el acceso a otros valores, que merecen’.

A decir de Signorini, quien más, quién menos, todos los futbolistas profesionales deben saber qué es lo que tienen que hacer en estas circunstancias: ‘Sus entrenadores deben de haberles enseñado, porque antes que nada, entrenar es educar’.

‘Dicho esto, la dieta es fundamental. Es uno de los puntos más importantes. Mentalizarlos para que no suban demasiado de peso, no más de un kilo, un kilo y medio. O dos. De lo contrario, después les va a ser muy difícil volver a entrar en ritmo’, explicó.

De todos modos, el ex preparador personal de Diego Maradona distinguió entre ‘quienes tienen comodidades, casas amplias, con jardín, cintas, bicicletas fijos u otros elementos de la tecnología que pueden hacer el trabajo menos aburrido, más entretenido, y muchos de los chicos que juegan en Primera, la mayoría, que viven en condiciones precarias y disponen de poco espacio’.

‘Lo ideal es mantener un tono corporal aproximativo, que pongan el acento en todas las ejercitaciones que tomen el cuerpo como una totalidad. Algo integral, que traten de trabajar los grupos musculares para evitar los muy nocivos resultados que pueden tener el resultado de desequilibrios físicos. Zona lumbar, abdominal, aductores, pero tampoco caer en la obsesión’, añadió Signorini.

Luego le envió un mensaje a Agremiados: ‘Cuando acabe esto, el mismo sindicato de futbolistas tiene que luchar por exigir por lo menos tres semanas antes de volver a jugar. Alejarlos de las lesiones’.

Signorini puntuó la complejidad que conlleva una inactividad sin un límite específico (‘es todo muy incierto, no sabemos cuánto durará esto’) y consideró que en todo caso él ‘apuntaría más que nada al hombre y no tanto al futbolista. Es casi una obligación de cada uno de nosotros, tratar de ser mejor cada día, para una sociedad que nos necesita así, que nos merece y nos reclama. Me ocuparía del otro aspecto. No sé si llamarlo intelectual. Más bien, formativo’.

‘Generalmente se los critica a los jugadores de fútbol porque no tienen interés por otras cosas que no sea el fútbol’ y formuló propuestas concretas.l