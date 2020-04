Hoy: "Gabu" Carrera, con el talento en su ADN

15/04/2020 - 02:45 Deportivo

Por Daniel Romero

(twitter/romero888)

1. ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva? (Solo una)

Contra Tucumán BB, de visitante, en la antigua Liga Nacional C. Ganamos con Independiente BBC y convertí 45 puntos.

2. ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

61 puntos en Juveniles frente a Regatas de Resistencia y 45 puntos en la Liga Patagónica frente a Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia.

3. ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Contra Luz y Fuerza, en el estadio Delmi de Salta, no me salía una jajaja. Erré los dos simple finales después de dos suplementarios y perdimos por 1.

4. ¿Acabó alguna vez sin puntos en un juego?

Sí, pocas veces por suerte. Una vez, Fernando Moyano me dijo en un partido de Primera (yo era juvenil) que no era un Carrera porque no metí ningún punto. Me dolió mucho, pero fue una motivación que me marcó para siempre.

5. ¿Quién fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

El “Demonio” Sánchez de Belgrano de Tucumán.

6. ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

A Lauro Mercado.

7. ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet? (Dar solo detalles)

Sí, tras la final de la Liga B en Tucumán con Quimsa. Lloramos todos esa noche.

8. ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet? (Puede extenderse en su respuesta)

Sí, en una final, el clásico con Juventud en su cancha. Salimos campeones con mis amigos de toda la vida: Yocca, Montenegro, Rosemberg, Dani Goitea y el mejor presidente del mundo, el Payo Parnás. Y otra con Española de Charata, primer ascenso a la Liga B. Algo inolvidable e histórico.

9. ¿Cuál es su tema musical predilecto? (fundamente)

Bésame de Ricardo Montaner. Ese tema estaba de moda cuando la conocí a la madre de mi hijo Luciano y jugaba en Quimsa.

10. ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Zelada y Alagastino.

11. ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Sí, pocas veces, pero natural del partido.

12. ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

Yo sé mucho de los que poco saben.

13. ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego? (dar detalles)

Sí, inolvidable, con Quimsa los playoffs contra Tucuman BB. Todos peleamos esa vez en Tucumán. Jamás vi en ningún partido del mundo esa pelea. Por suerte lo teníamos al americano James Parker. Peleó con todos, volaba de todo en ese estadio. A James le quebraron la mano con un jarrón. A Miguel Cortijo le cortaron con una botella un dedo. A Nocioni le rompieron toda la casaca y así a muchos más.

14. ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El Boxing de Río Gallegos.

15. ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El Down Center de Bahía Blanca

16. ¿Cuál es la mejor afición?

La de Amigos del básquet de Caleta Olivia y Belgrano de Santiago.

17. ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendiste?

Fernando Moyano.

18. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

No, pero sí juntarme con amigos o mi novia.

19. ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva? (faceta deportiva)

Martín Rosemberg, Luis Pikaluk y Alfredo Afranchi de Española.

20. ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

Tengo muchos: Javier Montenegro, “Tatú” Small, “Angelo” Yocca, Fernando Small y Fernando Moyano.

21. ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

Me gustan las italianas.

22. ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

Las 24 horas.

23. ¿Cuál es su segundo deporte?

Fútbol.

24. ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Richard Marshall Suttle.

25. ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

Boca Juniors.

26. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

Es secreto

27. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Cortijo, “Tatú” Small, “Dupla” Carrera, “Gaby” Deck, Rubén Pikaluk.

28. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

“Pepe” Sánchez, Ginobili, Nocioni, Scola y Montenegro.

29. ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

“Magic” Jhonson, Michael Jordan, Kobe Bryant, Lebron James, Tim Duncan.

30. ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, lo mejor que me pasó en la vida: Luciano. l