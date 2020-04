Los deportistas de Santiago se las ingenian para no perder su buen estado

15/04/2020 - 02:57 Deportivo

La pandemia del coronavirus es una realidad y hoy tiene en vilo al mundo entero. Los deportistas no están exentos de ello. Si bien es cierto que depende la disciplina que se practique, la preparación puede ser más o menos llevadera, sobre todo cuando no se cuenta con los elementos para efectivizarlo. EL LIBERAL tuvo ayer una charla con varios deportistas, quienes en muchos casos agudizaron el ingenio para improvisar algunos escenarios para seguir con sus entrenamientos en casa, pensado en una pronta vuelta de las actividades. Todos coincidieron en señalar que están de acuerdo con las medidas de seguridad e higiene que se tomaron desde el gobierno.

Mauricio Garzón, el atleta santiagueño que ganó la última edición de Maratón Aniversario Diario EL LIBERAL, comentó que su preparación física ha sufrido un cambio drástico. “Mi actividad se desarrolla al aire libre, en mi caso el trabajo de resistencia lo hago en bicicleta con rodillo y la parte física sigue siendo igual que antes con ejercicios funcionales, solo que ahora es en la casa. La alimentación sigue siendo la misma solo que se reduce un poco la cantidad debido a que no se consume tanta energía. Paso el tiempo también con mis estudios por aula virtual en la computadora (abogacía”, indicó.

Sobre la parte deportiva dijo que debió cancelar algunos eventos por la pandemia. “Ahora está todo cancelado hasta junio por lo menos y creo que va a extenderse un poco más”, contó Garzón

El campeón y subcampeón nacional de natación, Matías Sosa González (Cadetes 1) contó su experiencia. “Estoy entrenando con los elementos que me facilitó mi preparador físico. Mientras que el clima me lo permitió, en la pileta de mi casa, atado a un tensor recibiendo las instrucciones de mi entrenadora Josefina Bandrowsky, y ahora que hace frío sigo con el entrenamiento físico del profe Gustavo Pogonza. Hago flexiones , soga , sentadillas entre otros ejercicios”, contó. Luego prosiguió: “Mi profesor me pasa por whatsapp las rutinas que tengo que hacer todos los días. Mi próximo desafío era participar en el torneo Nacional de Cadetes que se iba a realizar en Santiago pero bueno, ahora habrá que esperar a ver cuándo se podrá volver a competir”.

Rally

Mauro Scalione, campeón de la clase A6, contó que en forma diaria trabaja la parte física en su casa, y siempre está en contacto con su auto que lo tiene enfrente en un taller. “Aprovecho este tiempo para pulir detalles en todo sentido. Como no se puede salir a practicar, lo que hago es mantenerme en buen estado físico y estoy repasando las cámaras de mi auto de las carreras que corrimos el año pasado, lo que me sirve para ir viendo detalles para cuando vuelva la actividad para mejorar”, aseveró.

Scaglione dijo que espera con ansias la reprogramación del calendario para volver a correr.

Por su parte, el Dr. Carlos Ramos Taboada, médico oftalmólogo y ex campeón de tiro a la hélice, comentó que está respetando esta cuarentena. “Practico tiro y tenis, y la única manera de mantenerme es con gimnasia todos los días en mi casa, y con una dieta balanceada. No descuido la parte profesional y estoy en contacto online con todos los cursos que se desarrollan en el mundo”, indicó.

“Este tiempo aprovecho para una buena limpieza de las armas y también hago dos veces una práctica de rutina con la escopeta (ya que no se puede ir al club). Debemos quedarnos en casa y cuidarnos entre todos”, indicó el doctor.

En tenis, los hermanos José, Santiago y Nicolás Fernández, del Lawn Tennis, y ranqueados a nivel nacional y regional, siguen trabajando en su casa como pueden . “Apelamos a lo que tenemos. Le dedicamos una 1h.1/2 por día incluida la parte física. Ponemos en práctica lo que nos enseñaron los profes”, dijeron.

Enseguida agregaron: “Preparamos una mini cancha en el patio y armamos un circuito y también jugamos. Esperan con ansias el poder volver a las canchas y retomar su rutina. Obvio que esta pandemia nos complica a todos, pero primero está la salud. Así que invitamos a todos que se queden en sus casas para ayudar, así podemos salir pronro de esta difícil situación”, concluyeron. l