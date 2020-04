Infectólogos sostienen que el papel de diario no transmite coronavirus

15/04/2020 - 03:09 Policiales

Ante las dudas que surgen en la sociedad por los elementos que son pueden contagiar a no el coronavirus, especialista revelaron que por ejemplo el diario papel no transmite el virus del Covid-19.

El diario Clarín consultó con infectólogos que coincidieron en recalcar que ‘el mecanismo de transmisión principal del coronavirus es por vía aérea, básicamente a través de la tos, el estornudo o al hablar con personas infectadas que eliminan el virus a una persona suceptible’.

El Dr. Eduardo López -MN 37.586- sostuvo que con respecto ‘al papel impreso hay una serie de trabajos y recomendaciones, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, que dicen que el papel impreso como diarios, propagandas y demás no contagian y no transmiten el coronavirus’.

‘En lo que respecta al papel de diario es categórico y se dice que no hay riesgo de que se contamine por largo tiempo y que contagie a las personas’, explicó uno de los ocho expertos que asesora al presidente Alberto Fernández desde el comienzo de la pandemia

López agrega que, ‘la actual recomendación es que el diario se puede leer sin mayor problema lo mismo que recibir paquetes o sobres que también en el fondo son material impreso, no parece ser importante’. ‘En la misma línea está la discusión de si el papel moneda, el billete, contagia. Aparentemente el riesgo es muy bajo y la mayoría de los bancos reconoce que no es una vía importante o crítica para la transmisión del virus COVID-19’, agrega.

Tomás Orduna también forma parte del comité de médicos y científicos que asesora al Gobierno y aconseja tomar los mismos recaudos que se tienen cuando se va al supermercado.

‘Comprar un diario implica comprar una superficie en la cual potencialmente hay coronavirus como en todas las superficies, un paquete de azúcar o uno de yerba: no sé si alguien lo tocó, tosió o estornudó sobre ese envase entonces lo compro pero sigo con todas mis medidas de higiene’, explica. Y enumera: ‘Voy al canillita con barbijo, me lavo las manos al volver a casa, lo ojeo durante una hora y media y cuando termino de leerlo lo descarto para reciclar. Me vuelvo a lavar y limpio la superficie de la mesa’.l