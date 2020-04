FÚNEBRES | 15 de abril de 2020

15/04/2020 - 03:14 Funebres

Fallecimientos

15/4/20

- Raúl Amado Pinto

- Segundo Miguel Sayago (La Cañada)

- Martina Montenegro

- Elías Bitar (Ojo de Agua)

- Luis Osvaldo Gerez

- Sara Mansilla (Dpto. Alberdi)

- Alfredo Manuel Paoletti (Fernández)

- Máxima Gregoria Bravo

- Héctor Rubén Gutiérrez Paz

- Alfonso Agustín Salto

- Ángel Daniel Varela (Las Termas)

- Beatriz Raquel Méndez

- Hugo Armando Navarro

- Estela Maris Cuba (La Banda)

Sepelios Participaciones

ADAUTO, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/20|. Julia y Enrique Velarde participan su fallecimiento y acompañan a sus queridas hermanas por la irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, MÁXIMA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Sus hijos Juan Orlando, Mirta, Nilda, Edith, Manuel, Humberto, hijos pol. nietos, bisnietos y tataranietos y demás famil. part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.R.L.

BRIZUELA, MERCEDES CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Sus hijos Roque, Walter, Adriana, Claudia, Leguizamón, h. políticos Micaela, José, nietos Agustina, Sebastián, Javier, Gastón, Facundo, Daiana, Estefany, Candela, y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORZO, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Sus hijos Luis, Pamela, Daniela, Silvina, Alvaro, Corzo h. politicos David, Carlos, Rocío nietos Juniors, Esteban, Matías, Francisco, Mateo, Thiago, Tisiano y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Sus hermanas Blanca, Mirta, Mari y Reyna, hnos. políticos sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ PAZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Su esposa Marisa, hija Soledad, nietos Malena, Catalina, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo M H, L 2 Bº Sgto. Cabral. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.R.L.

MÉNDEZ, BEATRIZ RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Sus hijos: Juan Manuel y Maria Sol Luján, su hijo pol.: Carlos Benito, su madre: Catalina Ibarra, sus nietos: Juan Cruz, Abril y Catalina, part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el Cement. El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTENEGRO, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Sus hijos Juan Carlos, Antonio, Nélida, Virginia, Germán, h. políticos, nietos bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel 4219787.

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Su esposa: Zulema Gerez, sus hijos: Hugo, Carlos, Enrique, Silvia, Mario, Miguel y Belén, y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Los Romanos. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PINTO, RAÚL AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Su esposa Beatriz Jiménez, sus hijos Raúl, Pamela hijos políticos Belén, Claudio, nietos Ambar, Lena, Ian, Mateo, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

ROSALES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/20|. Sus hijos Belén, Luis, Guisela, Diego, Lucas, Anahi, Nardela, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

SALTO, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Su esposa Beatriz, hijos Andrés, Emanuel, Jorge, h. pol. Mariela, Florencia, nietas, Julieta, Clara y demás fam. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cem. de Los Romanos, hs 10. Casa de duelo M 34, L33 C. Contreras. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.R.L.





Recordatorios

CORVALÁN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Hace un año hijita de mi alma que no estás, no sabes que vacía esta mi vida y todo mi ser, el dolor que me acompaña desde ese entonces opaca mi vida y no hay día que no te recuerde esperando en vano tu regreso ¡Hija de mi corazón cuanto te extraño!. Todavía tengo la ilusión de que regresarás pronto; fuiste la mejor hija, la mejor madre, la mejor esposa, y solidaria con los niños. Dios te llevo a su lado para adornar su jardín con tu alma noble y pura. Hijita querida te extraño mucho, mi vida esta marchita desde que no estás. Ruego a Dio que te tenga a su lado y que nuestra santa Madre te cobije en sus brazos; tu mamá Totti, su hermano Marcelo, su esposo Lico, su hijita querida Camila, ruegan una oración a su querida memoria.

JEREZ, AURELIANO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/14|. Todo hombre que es un peregrino en la tierra, cumple con una misión asignada por el Altísimo, otorgándoles a cada uno dones que indudablemente lo que te concedió viejo querido lo traduciste en entrega...en el amor al prójimo, en actitudes solidarias y de servicio que a lo largo de tu vida te granjeaste de muchos amigos. Tu siembra fue abundante, tu sencillez y tu humildad cristiana fue tu estandarte. Viejo querido partiste hace 6 años y por esas paradojas de la vida era semana Santa y hoy es una semana de gloria...¿Qué misterio es la síntesis de lo que fuiste en vida y que hoy junto al Señor resucitado descansas en la gloria eterna. Vives y vivirás siempre en el recuerdo imborrable de tu hijo Roberto Jerez Gómez y de tantos que no te olvidan. Se ruega oraciones en su memoria por su eterno descanso.

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, MARÍA ELIZABETH (q.e.e.p.d.) Falleció el 12/4/20|. Su esposo José Rodríguez, sus hijos Guadalupe y Alvaro, su mamá Celina, su hna. Lucrecia sus compañeros de Acebad. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUBA, ESTELA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Sus padres: Ángel Cuba y Rosa Teresa Bazán, su hermana: Gladys Cuba, sus sobrinos: Pamela. Su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Casa de duelo: Irigoyen y Garay ( S. V. ) ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Sepelios Participaciones

BITAR, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Su esposa María Esther Albarracín, sus hijos Antonio y Marcia, sus nietos Antonella, Valentina, Octavio, Roció y Samir participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BITAR, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Los amigos de su hijo Antonio: Roberto Pellerini Della Rosa y Javier Canela Pisoni participan y acompañan en el sentimiento a la familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Sus hijos Néstor, Genaro, Irma, María, Margarita, Juana, Abregú, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado Dpto. Alberdi. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 Tel 4219787.

MEDINA, OSVALDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Su esposa Olga Carmona, sus hijos Lourdes y Vero sus hnos. Reina, Mario, Jose, Marta, María, su nieta Milagros, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219778.

PAOLETTI, ALFREDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/20|. Su esposa Elsa Del Valle Nittinger, sus hijas Carolina, Rocío, Barbarita y su sobrina Valeria y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, Fernández COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel 4219787.

SAYAGO, SEGUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Su esposa Nilda Campolla, su hijo Santiago, sus hnos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Cañada. Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VARELA, ÁNGEL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|, Luis Alberto Gómez y familia participan con dolor el fallecimiento del Padre del Sr. Concejal Daniel Varela. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.