Músicos santiagueños tocaron con René y Blades, desde sus casas

15/04/2020 - 20:40 Pura Vida

El aislamiento social preventivo y obligatorio está generando más encuentros en el mundo entero que los que normalmente podrían darse en la vida cotidiana, vivida con “plena libertad”. Así, a miles de kilómetros de distancia, los músicos santiagueños Mariano Sarquiz, de Los Arcanos del Desierto, y Rodrigo Crámaro de La Brasita de Mi Chala y Vislumbre, acompañaron a René Pérez Joglar “Residente”, el excantante de Calle 13, en la versión más intimista, hecha en cuarentena, de su tema autobiográfico, el cual lleva su nombre, y de la que participó su madre, Flor Joglar de Gracia, también desde su casa.

Lo primero que se lee en el texto que acompaña al video que compartió “Residente” en sus redes sociales es: “No veo a mi mamá ni a mi hijo desde que surgió todo esto, pero los siento”. Tampoco vio las caras de los 30 músicos que lo acompañaron en esta versión de entrecasa de “René”, pero el sonido de sus instrumentos lo envolvieron y crearon, con la distancia de por medio, una atmósfera de unidad, a la que se sumó la participación de Rubén Blades, también desde su hogar, en el espacio que le es propio en la versión original.

¿Cómo llegaron a formar parte de esta propuesta, los santiagueños Sarquiz, con su contrabajo, y Crámaro, con su violín? El nombre del puente, que a decir del primero es “interminable”, es Leo Genovese, un músico que pisó suelo santiagueño hace 8 años para el primer festival de jazz que se realizó en la “Madre de Ciudades”, y desde entonces no ha dejado de visitarlos cada vez que pisa suelo argentino.

“La verdad que cuando Leo me preguntó si quería formar parte de una grabación para Residente, en el grupo de cuerdas, ya como que me empezó a temblar el pulso, porque uno conoce la trayectoria de este músico”, contó el músico de Los Arcanos...

Y agregó: “No pregunté bien para qué era, aunque me imaginaba porque me habían pasado la partitura y la pista de la canción ‘René’, pero hasta no saberlo de seguro no lo contó ni a los más cercanos. Hasta que el martes por la noche me mandan una foto con el video posteado, y veo que me etiqueta la productora adonde estaban los nombres de todos los músicos que habían participado... ahí es como que me volvió a temblar el pulso. Me sorprendió mucho”.

Es que ese es otro punto que vuelve a esta participación de los santiagueños en una nueva carta de presentación. Sus nombres se visibilizan junto a los de René “Residente”, Rubén Blades, Leo Genovese, y muchos otros músicos latinoamericanos, en todas las plataformas en la que el puertorriqueño compartió esta versión.

Para Mariano la emoción se agigante cuando se ve participando de un mismo proyecto junto a Blades, a quien no solo admira, sino cuya música estudió. “Cuando grababa la canción en mi casa para enviarla, escuchaba la voz de Blades, pero no sabía que iba a ser parte de este video, aunque sabía que él está en la versión original. Verme en el video, que en un mismo cuadro esté Residente, Blades, Daniel Díaz, el conguero, para mí fue impresionante, emocionante”, remarcó.

¿Qué viene después? “Una de las cosas más mágicas que tiene la música es esto, el poder compartir sin ningún límite todo lo que es la música de uno, la que uno crea, en lo que uno cree. El simple hecho de conocer a personas como Leo Genovese, a quien yo comparo con gente como Astor Piazzolla, que trascienden en su totalidad marcando una antítesis en lo que hacen, ya es una gran ganancia”, dijo Sarquiz.

Y sobre el porqué de la elección de músicos de Santiago del Estero para este video que ya cuenta con millones de reproducciones en distintas plataformas, Mariano ensayó una lectura: “Leo es una persona que busca en el folclore del mundo lo que es bien autóctono y de raíz. Cada vez que viene a la Argentina se llega a Santiago porque aquí se vive la música, el folclore, de una manera diferente, no solo en el plano musical sino comentario, cómo se pasan los instrumentos, la cantidad infinita de canciones que se saben y el renovado lenguaje de este folclore con la mezcla o fusión de otros estilos como el jazz, por ejemplo. Eso, más la formación de los músicos, abre este interés”.