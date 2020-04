“Le deberían preguntar a Messi si le hubiera gustado jugar conmigo”

15/04/2020 - 21:35 Deportivo

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo y goleador del Mundial de Argentina 1978 decidió invertir la carga de la prueba y sugirió preguntarle a Lionel Messi si le hubiera gustado jugar con él ‘en vez de hacerlo al revés, como siempre ocurre’.

‘Estaría bueno que en vez de preguntarme a mí si me hubiese gustado jugar con Messi, le pregunten a él si le habría agradado hacerlo conmigo’, le indicó al sitio 90min.com el cordobés desde los Estados Unidos, donde se encuentra trabajando como panelista en una cadena deportiva internacional.

‘En lo único en lo que puedo decir que me hubiese gustado jugar es en este River de Marcelo Gallardo, pero lamentablemente ya tengo 65 años y no será posible. Pero después, cuando me preguntan lo mismo de Messi, siempre digo que ya tuve la suerte de compartir selección con Diego Maradona, y no se puede jugar con todos los mejores. Pero yo le preguntaría a Lío si le hubiese gustado jugar conmigo’, remarcó

Justamente ‘El Matador’ supo consagrarse campeón con River Plate cuando el técnico era Alfredo Di Stéfano, en 1981, y aseguró que del club de Núñez le quedaron ‘los mejores recuerdos. Es que allí supieron aguantarme cuando no llegué de la mejor manera desde Valencia, y por suerte pude salir campeón haciendo el gol del triunfo en el último partido con Ferro’.

En ese año con la camiseta de la banda roja Kempes disputó 33 partidos, anotó 16 goles y ganó un campeonato nacional.

‘El fútbol argentino es uno de los más atractivos del mundo y aún más lo era cuando estaban las dos hinchadas. Lastimosamente nuestra cultura nos llevó a que haya una sola parcialidad. Al europeo le asombraba ver cuando tiraban millones de papelitos a la cancha en el momento en que ingresaba un equipo al campo de juego’, expresó en un somero análisis de como ve desde el exterior a la competencia nacional.

‘Es que yo quiero al fútbol de mi país porque es un orgullo haber vestido la camiseta de la selección argentina y encima haber tenido la fortuna de ganar un Mundial. Hay muchos que lo intentan durante años y no lo consiguen, pero nosotros tuvimos la suerte de llegar a una final del mundo y ganarla’.