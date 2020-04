VIDEO | Una travesura del “Gato” Pau jugando para Olímpico contra Quimsa

15/04/2020 - 11:59 Deportivo

Olímpico y Quimsa nos han entregado clásicos electrizantes en Liga Nacional, pero el que marcó el debut de ambos en la temporada 2014/15 fue sencillamente inolvidable. Ni al mejor guionista se le hubiese ocurrido semejante cierre.

A 6 segundos del final, estaban igualados en 75. Facundo Müller, entrenador de Olímpico, pidió minuto luego de que Quimsa empatara el juego, tras una pérdida de balón de Jesse Pellot Rosa. No había tiempo para reprimendas. Sólo para diagramar la que podía ser la última jugada del clásico. Y la orden fue que la bola llegara a manos de Ariel Pau, el tirador del equipo, el principal responsable de la reacción (Quimsa llegó a estar 15 puntos arriba en el tercer cuarto) con lanzamientos perimetrales.

Ariel Pau, el “Gato” para los amigos, venía de una operación en el menisco externo de la rodilla izquierda y la recuperación se había estirado más de lo previsto. En el partido no arrancó bien, sentía dolor, pero calentó la mano y su entrenador le había dado una gran responsabilidad. No podía fallarles a sus compañeros. Y a la gente que había colmado el Vicente Rosales.

Quedar con un grande

“Pide minuto Facundo y planea una salida de costado para que yo definiera la última pelota, previo a un cambio defensivo que al final pudimos cumplir el objetivo de quedar yo con un grande. Después, como no estaba bien físicamente, yo sabía que no iba a penetrar e iba a ejecutar el tiro de lejos”, recuerda Ariel, hoy con 35 años y jugando el Torneo Federal para Lanús, donde tiene como compañero a Maxi Stanic.

Ariel Pau fue el encargado de reposición y se la entregó a Lee Robert, que la devolvió inmediatamente y fue hacia el eje de cancha para un pick and roll. En la acción se produjo el cambio de marca: el tirador quedó con Robert Battle y el ala pívot con Juan Fernández Chávez. La gente seguía la jugada en silencio.

“Cuando hago el paso para el costado y tiro arriba de Robert, la pelota pareciera que no entra. Y al final veo que pega con tablero y entra. La verdad que fue una felicidad que lo primero que se me ocurrió fue hacer la famosa palomita. Se tiró un montón de gente de la tribuna, además de los compañeros”, comenta Ariel en referencia al triple que definió el clásico (78 a 75) la noche del 1 de octubre del 2014.

El Lic. Guillermo Japaze, jefe del departamento de prensa y comunicación del club, también recordó esa acción que definió el partido.

“Así como se había dado la jugada no me imaginé que Pau la iba a tirar por encima de Battle. En ese momento pensaba que la pelota iba a llegar a la esquina donde estaba Daniel Hure en buena posición. Ariel demostró que es un jugador para grandes decisiones y le dio el triunfo a Olímpico”, explicó.

“Pau siempre fue un jugador que daba la cara en los partidos importantes, por eso se ganó el cariño de la gente”, agregó.

El Vicente Rosales era una fiesta. El público invadió el parqué y los hinchas desplegaron una bandera enorme en la tribuna que da espaldas a calle Ameghino, pero en realidad el partido no estaba terminado. Los árbitros (Juan Fernández y Sergio Tarifeño) le concedieron 2 segundos a Quimsa.

La última bola

Tras un tiempo muerto de Santander, “Penka” se la pasó a Sebastián Vega, que lanzó desde una esquina, incómodo y demasiado larga. Ahora sí, Olímpico podía festejar.

“Fue algo que nunca me había pasado, fue algo muy lindo después de haber pasado cuatro meses de recuperación, que no podía encontrar la vuelta. Eso por lo menos me sirvió para estar mejor. Fue un momento muy lindo, muy emotivo. Con mi familia no la estábamos pasando bien, pero darle una alegría a la gente de Olímpico en ese partido, la verdad que me llenó de orgullo. Siempre voy a estar muy agradecido”, comenta el “Gato”, que esa noche recibió miles de abrazos y al premio al mejor jugador del partido.

Esa noche, la señal de cable TyC Sports transmitió en vivo y en directo el clásico para todo el país y el heroe de la noche cerró la transmisión con sus palabras. “En estos partidos no hay molestia que valga, todo por esta gente que nos vino a alentar y te demuestra la pasión que tiene por Olímpico. Y eso tenés que demostrarlo en la cancha”, arracó Pau.

“Hace un montón que no hacía básquet y la verdad que me costó entrar el ritmo, pero cuando entran las pelotas, el dolor se va. Y por todos mis compañeros, dejé todo”, agregó.

“Vale un montón porque es el clásico, es la primera fecha y es para arrancar bien la liga, que va a ser muy dura. Dejame mandarle un saludo a mi familia que me apoya, a mi señora que me aguantó estos cuatro meses con la lesión. Estamos saliendo adelante”, cerró emocionado.

Para Olímpico fue un clásico memorable, de esos que nunca se olvidan. Para Quimsa, en cambio, quedó como una anécdota de una temporada que terminaría convirtiéndose en un sueño hecho realidad.

Por Daniel Romero (twitter/romero888)