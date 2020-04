Diego Rodríguez: “En Santiago me tratan de maravilla”

15/04/2020 - 21:56 Deportivo

El arquero de Central Córdoba, Diego Rodríguez, elogió el trato que recibe en nuestra provincia, al afirmar que “en Santiago encontré un lugar en el que me tratan de maravilla”, durante una entrevista que brindó al programa Tiempo Extra, que se emite por FM 94.7 de Buenos Aires.

El “Ruso” se refirió a su momento personal y también al del equipo. “Me siento más cómodo y maduro en este presente. En Santiago encontré un lugar en el que me tratan de maravilla. Es un equipo que está dando sus primeros pasos, pero el agradecimiento de la gente es enorme”, señaló el golero oriundo de Mar del Plata.

A pesar de lo cómodo que se siente en Santiago, Rodríguez pasa la cuarentena en Buenos Aires.

“Me pude tomar justo el último vuelo antes de la cuarentena. Por suerte pude venir para acá y estoy con mi mujer. Llegué a Buenos Aires dos horas antes de que se decretara oficialmente el confinamiento”, recordó.

Para el arquero, este parate le servirá a la dirigencia para tomarse el tiempo suficiente para escoger al entrenador que sucederá a Gustavo Coleoni. “Esta situación hace que los dirigentes puedan pensar mejor el reemplazo del entrenador. Realmente no tenemos ninguna información concreta de cuándo va a volver el fútbol”, señaló.

Para el “Ruso”, sería injusto que Central descienda sin tener la chance de completar el calendario: “Uno escucha los rumores, pero nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar. Lo que me parecería injusto es que si no se continúa la Copa de la Superliga, desciendan los que ahora están en esa situación cuando todavía faltan diez partidos”.

“Defendiendo a mi equipo, si nos toca descender sería algo completamente injusto. Hace 15 fechas que no estábamos en zona roja y caímos en la última jornada. Determinar si hay un descenso o no es algo muy delicado”, agregó.

“De mi parte quiero que vuelva el fútbol lo antes posible, tengo ganas de jugar, es lo que más me gusta. Pero hay que ser respetuosos dependiendo lo que dure la pandemia y la cuarentena”, concluyó.