Mauricio Corzo: “Estoy muy feliz por la temporada que venía teniendo”

Mauricio Corzo, campeón argentino juvenil con el seleccionado santiagueño en el 2014, estaba teniendo una gran temporada en Atenas de Carmen de Patagones, cuando la amenaza del coronavirus obligó a la suspensión.

El alero santiagueño habló con EL LIBERAL y se mostró preocupado por los efectos de la pandemia en el país. “Es un momento muy duro y complicado por toda la incertidumbre que hay con respecto a la salud por el virus y la economía que es muy importante también. Hay familias que no están trabajando y se están quedando sin dinero para comida y medicamentos. Así que no es algo para mirar para el costado tampoco con respecto a la economía. Me gusta que mucha gente se tome en serio el hecho de quedarse en casa y ayudar a los demas de esa forma. Se está viendo mucha solidaridad, más allá de alguno que otro vivo o caso aislado. La mayoría respeta la cuarentena”, explicó preocupado.

Pese a la cuarentena, el aspecto físico no queda de lado. “Todas las semanas nos van mandando rutinas nuevas para mantener o mejorar en alguna cuestión física. Mucho no se puede hacer en un departamento, pero cada uno se las arregla para tratar de hacer lo más y mejor posible que se pueda. Trabajo todos los días”, explicó.

Corzo realizó además un balance de la temporada. “Grupalmente estabamos en nuestro mejor momento, escalando posiciones y jugando muy bien defensiva y ofensivamente. Siempre sumando cosas nuevas en los entrenamientos y afianzándonos como equipo. Nos convertimos en un equipo muy peligroso y que nadie quisiera enfrentar en playoffs”, comentó desde el punto de vista colectivo.

“Individualmente me sentía muy bien, con mucha confianza en lo que podía hacer y generar. Estoy muy feliz por la temporada que vengo teniendo. Hay mucho trabajo y entrenamiento detras así que más feliz por eso porque te das cuenta que rinde sus frutos”, agregó, reconfortado.

Sus afectos

Luego, habló de sus afectos en la provincia. “Siempre hablo con mis papás y familia en Santiago. Mis amigos del básquet también. Por suerte la tecnología permite estar cara a cara cualquiera sea la distancia o parte del mundo que estén las personas. Les envío mucha fuerza en este momento complicado para todos. Cada uno aportando su granito de arena, más grande como los médicos y enfermeros, y más chico, como las personas comunes que se tienen que quedar en sus casas, vamos a salir adelante como siempre lo hicimos”, indicó Mauricio es hermano de Melissa Corzo, jugadora de vóley profesional.

Por último, al ser consultado sobre si le gustaría jugar en un club de su provincia, respondió: “Siempre estoy abierto a todas las posibilidades que tenga y Santiago siempre está en mi mente”.