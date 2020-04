Nueva recordación de Bomberos bandeños en las prestaciones que brindan a la comunidad local

15/04/2020 - 23:20 La Banda

El 15 de abril de 1977, el Cuartel de Bomberos Voluntarios La Banda comenzaba a implementar en la ciudad las guardias de 24 horas. Desde hace 43 años, estos servidores públicos cuidan a los bandeños ininterrumpidamente tanto de día como de noche.

Al respecto, el comisario mayor Luis Tévez, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios La Banda comentó: “Para nosotros el 15 de abril es una fecha muy significativa, porque recordamos el inicio de las guardias de 24 horas”.

“Han pasado 43 años y seguimos firmes en esta labor de proteger a cada uno de los bandeños”, destacó.

En la jornada de este miércoles se realizó el izamiento de las banderas Nacional y Provincial, “a raíz del Aislamiento Social Obligatorio no pudimos hacer un acto como lo hacíamos siempre; pero no por eso hemos dejado de recordar este acontecimiento tan importante no sólo para el cuartel sino también para la ciudad”.

Tévez explicó que a lo largo de estos años, “los bomberos nos fuimos capacitando y adquiriendo conocimientos en distintos campos, que nos permite estar preparados para intervenir en cualquier tipo de situación”.

“A la par de las capacitaciones, merced al trabajo de la comisión directiva y la invalorable colaboración de los vecinos, el Estado Municipal, y nuestros socios, hemos podido adquirir diversos equipos que nos ayudan a realizar nuestra labor diaria”, acotó el jefe del cuerpo activo.

Finalmente, Luis Tévez expresó: “Vamos a seguir trabajando las 24 horas de los 365 días del año con el mismo entusiasmo y compromiso de hace 43 años. Nuestro objetivo fundamental es cumplir con la premisa de salvaguardar la integridad física de nuestros conciudadanos”.