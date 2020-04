Intensa búsqueda de un joven que propinó brutal golpiza a su concubina

16/04/2020 - 00:42 Policiales

Una joven fue víctima de una brutal golpiza por parte de su concubino, el cual incluso llegó a agredirla con una pala. El ataque se habría producido delante de la madre del acusado. La Fiscalía solicitó una orden de detención en contra del violento.

Fuentes policiales y judiciales informaron que una joven fue víctima de violencia de género en su domicilio por parte de su concubino, con el cual tiene una hija de 5 meses en común.

Según precisó la damnificada en su denuncia formulada el lunes, el domingo se encontraba en su vivienda, donde residía con el acusado, cuando éste se presentó alcoholizado.

En ese momento, ella le habría pedido que se retirara hacia la casa de su madre, para evitar que sus padres lo vean en ese estado. Allí le habría dado dinero para que el lunes en la mañana, cuando él regrese, le comprara pañales para el bebé.

Como el lunes el joven no había regresado al domicilio, ella fue a comprar los pañales, pero no le alcanzó el dinero, por lo que fue a buscarlo a la casa de su suegra. Allí, el acusado le dijo que ya no tenía el dinero y que se vaya porque no le iba a dar nada.

La denunciante habría logrado que su concubino la acompañara a su vivienda y con ellos se habría trasladado la madre de éste.

Una vez en la vivienda de la damnificada, ésta insistió en que el acusado le diera el dinero para los pañales y finalmente el joven le pidió a su madre y se lo arrojó a su concubina.

Ante esa situación, ella le dijo que ya no quería continuar con la relación, lo que provocó una violenta reacción del denunciado, el cual comenzó a propinarle golpes de puño en diferentes partes del cuerpo.

En un momento dejó de agredirla y salió al patio. La joven le dijo que lo denunciaría y él volvió a ingresar y continuó propinándole una golpiza hasta cansarse, sin que nadie hiciera nada, ni su suegra que habría sido testigo del ataque.

Luego, el acusado volvió a salir al patio. Ella aprovechó para escapar, pero cuando el joven advirtió que la joven huía, la alcanzó y la golpeó a la altura de la cintura con una pala. La damnificada intentó sacar su celular para llamar a la Policía, pero recibió un golpe de puño en el rostro y el agresor le quitó el teléfono y se dio a la fuga.

Finalmente la joven llegó a una prima y ésta la auxilió y la acompañó hasta la Policía.

El hecho fue informado a la fiscal de turno para casos de violencia de género, Dra. Judith Díaz, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de allanamiento y detención en contra del agresor.

Las fuentes señalaron que hasta ayer no habían podido ubicar su paradero, pero continuaba su búsqueda.