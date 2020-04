González García sobre el coronavirus: la Argentina “va menos mal que otros países”

16/04/2020 - 01:35 País

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que la Argentina “va menos mal que otros países” en la contención del contagio del coronavirus Covid-19 y aseguró que gracias a ello la mitad de las camas de Terapia Intensiva seguían sin estar ocupadas.

“No digo que vamos bien. Vamos menos mal que otros países. Y eso es porque tomamos las medidas todas juntas”, afirmó el funcionario. No obstante los buenos resultados que dio el aislamiento social, preventivo y obligatorio, advirtió: “No se puede sostener eternamente la cuarentena”.

En una videoconferencia que compartió con senadores de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el ministro dijo: “Tenemos la mitad de las camas vacías, porque pedimos que lo que fuera postergable, se postergara. Sin cantar victoria, sin euforia, el sistema tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que hace dos meses”.

“El 50% de las camas de terapia está desocupada cuando lo normal es un 80% de ocupación”, graficó.

Por otro lado, defendió la cantidad de tests que se hacen en la Argentina al decir que se está “haciendo bien la relación muestras-positividad”.

“El porcentaje de positividad de test ayer (por el martes) fue del 11,62%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que si de cada diez casos se sabe que uno es positivo, implica que se está haciendo bien la relación muestras-positividad. Se está haciendo la cantidad de muestreos útiles”, señaló.

Durante la videoconferencia también fueron abordados temas relacionados con el monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector salud, universalización del acceso a medicamentos esenciales mediante el Programa Nacional “Remediar”, y características de interacción nacional con las áreas de salud de cada provincia.

Además, resaltó que se están produciendo “120 o 130 respiradores por semana” y que “se van a duplicar en los próximos días”, por lo cual aseguró: “Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante”.

Se saldrá con criterio epidemiológico, geográfico y de actividad del aislamiento

Al referirse a cómo se flexibilizará la cuarentena, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, remarcó que se va a “trabajar con criterio epidemiológico. Es decir números de casos en la provincia, grado de circulación que hay del virus. También con un criterio geográfico, porque no es igual para cada lugar del país. Y con criterio de actividad, porque no es lo mismo una minera que una gran fábrica en el Conurbano”.

“Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda es la que va a empezar después del 26, que es obviamente comenzar a abrir la actividad social y económica. Los criterios han sido charlados con las provincias, que han empezado a enviar ahora cuál actividad quieren ellos comenzar a iniciar”, aseguró.

Sin embargo, aclaró: “Si esto -por la cantidad de casos- se acelera más allá de lo que nosotros podemos controlar, vamos a volver a frenar”.

Respecto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, González García sostuvo que “claramente por mucho que uno trabaje en mejorar la respuesta de los servicios de salud, si uno no regula la demanda, no administra la forma en que se presentan los casos, ningún sistema pueda dar respuesta, y cuando no hay respuesta se eleva tremendamente la letalidad”.