¿Quiénes fueron los dos jugadores de Boca que se “plantaron” y exigieron cobrar el sueldo completo?

Boca Juniors no se queda al margen de la crisis económica que afecta a todo el país por el coronavirus y, a pesar de que había anunciado que no reducirá el sueldo a los jugadores, decidió abonar solo el 30%, algo que no cayó nada bien.

De hecho, al conocer la noticia hubo dos futbolistas que se "plantaron" y en representación de todos fueron a pedir que se les pague el sueldo completo.

Según explicó el propio presidente del club, Jorge Amor Ameal, fueron Lisandro López y Carlos Izquierdoz, quienes luego de hablar con sus compañeros, pidieron mantener una charla con él: "Ellos hablaron con nosotros en términos amigables, tomamos una determinación y fue aceptada".

En un principio, la idea del club era abonarles un 30% del sueldo y luego el 70% restante, antes de fin de año. La medida no incluía a los jugadores de sueldo más bajo tenía como finalidad, aliviar las cargas en esta época de bajos ingresos.

"No existió ninguna diferencia con los jugadores. De acá a diciembre vamos a pagar los sueldos y los premios. En abril cobraron el 100 por ciento, pero en mayo dependemos de las cobranzas que tengamos", finalizó Ameal, dando a entender que el recorte es prácticamente inevitable.