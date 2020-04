La ex del “Pocho” mandó al frente a Lavezzi que estaría de novio con la ex de un amigo

16/04/2020 - 20:57 Pura Vida

Ezequiel “Pocho” Lavezzi está de novio con la modelo y actriz brasileña Natalia Borges. Hasta ahí, todo bien. Pero, la novedad la aportó Yanina Screpante, su ex, quien confirmó que la novia del futbolista es la ex pareja de un amigo suyo.

“Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella, es la ex novia de un muy amigo del ‘Pocho’, Lorenzo se llama el ex novio de Natalia”, sostuvo Yanina Screpante en diálogo con Lío Pecoraro.

Con la palabra de Screpante confirmando la relación de amistad, inmediatamente resurgió la palabra “icardiada”, en referencia al escándalo que en el 2013 apareció luego de que se confirmara el romance de Mauro Icardi y Wanda Nara, mujer de su amigo, Maxi López.

Ya entrada en tema, fue por más y contó a qué se dedica el ¿todavía amigo? de Lavezzi y qué relación tenían, al menos mientras ella lo frecuentó. “Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, confesó.

Apuntó al pasado amoroso reciente de Ezequiel y recordó quiénes fueron sus últimas novias.

“No me extraña que el Pocho haga esto, si ya lo ha hecho antes, si estuvo con la novia de Nacho Viale (Lucía Pedrazza, quien ya no estaba en pareja con el productor), que se la pasaban comiendo juntos. Eran súper amigos y no le importó”, recordó.

Según ella, el romance no comenzó hace un mes, como se especula, sino que el ida y vuelta viene desde hace mucho, desde que ella estaba todavía en pareja con Lorenzo. “Le mintió en la cara a su amigo, si se la agarró en Brasil hace unos años, y hace poco de nuevo... En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma”, enfatizó.

Enseguida la noticia corrió en todos los portales de espectáculos y las redes sociales acusaron al rosarino de traicionar a su compañero.

Qué dijo Lavezzi

Por su parte, el deportista compartió una imagen en su cuenta de Instagram y habló sobre su noviazgo con Borges.

Todo comenzó cuando un usuario le comentó en su posteo y disparó un chiste en referencia a la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi: “¿Icardiando?”.

El “Pocho” contestó firme: “No amigo, pero dejá que hablen. Ni los amigos, ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo”.

Lejos del fútbol profesional desde diciembre del año pasado, cuando decidió retirarse, Lavezzi no dudó desde el primer día sin ir a entrenar, de disfrutar del tiempo libre. Así, en medio de la recorrida por distintos puntos del mundo, la cuarentena lo agarró en Saint Barth, una paradisíaca isla ubicada en el Caribe.

Eso no es todo, también está cumpliendo el aislamiento social obligatorio que rige en casi todo el mundo con la actriz y modelo brasileña Natalia Borges, a quien en los últimos días señalan como su nueva novia.

Hace un mes que están en una especie de luna de miel, disfrutando de uno de los sitios más paradisíacos del planeta. Pero lo llamativo, lo curioso viene a continuación: los rumores daban cuenta de que la señorita en cuestión, hasta no hace mucho, estaba en pareja con un amigo de Lavezzi. Las postales juntos todavía no aparecieron, pero solo alcanza con ver en las redes sociales de cada uno para confirmar que están en la misma isla, en el mismo hotel, ¿en la misma habitación? Por lo pronto, hay hasta un sombrero que cada uno usa en sus fotos, y que parece ser el mismo.

Saint Barth ,también conocido como San Bartolomé, es el destino que optó el ex delantero de 34 años para pasar el confinamiento. Una de las principales características de las magnificas playas, es que gran parte de las personalidades más ricas del mundo optan por dicho archipiélago para pasar sus vacaciones, principalmente en el invierno europeo.

Por lo pronto, Lorenzo Tonetti aún mantiene las fotos y videos junto al ex futbolista en sus redes sociales.