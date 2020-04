“Manu” Ginobili reveló que Kobe Bryant quería llevar a Gabriel Deck a los Lakers

16/04/2020 - 23:24 Deportivo

Con “Manu Ginóbili” y Kobe Bryant como espectadores de lujo, Gabriel Deck jugó un partido memorable con la celeste y blanca ante los franceses y su aporte resultó clave para acceder a la final del Mundial de China 2019.

De hecho, tras el partido, “Tortuga” saludó con un apretón de manos a la megaestrella de la NBA y esa imagen recorrió el mundo, llenando de orgullo a todos los santiagueños.

Las estrellas de San Antonio Spurs y de Los Ángeles Lakers se sentaron uno al lado del otro para vibrar con el encuentro. Y el ex escolta bahiense lo recordó en su participación en el podcast “Hola, qué tal, cómo estás”, junto a Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder.

En el ida y vuelta durante el duelo, “The Black Mamba” quedó maravillado con el rendimiento de una de las figuras de la Albiceleste: Gabriel Deck. “Kobe me preguntaba todo. Era un enfermito del básquet, un apasionado total, estudiante del juego. Quedó enamorado de ‘Tortuga’ y se lo conté después: que Kobe se había vuelto su fan y que se lo quería llevar a los Lakers”, reveló “Manu”.

En aquel duelo, Gabriel Deck anotó 13 puntos y tomó 2 rebotes en 25 minutos de permanencia en cancha, pero regaló varias pinceladas de su determinación para atacar el cesto.

El oriundo de Colonia Dora, de 25 años de edad, estaba teniendo una gran temporada con la camiseta de Real Madrid hasta que la amenaza del coronavirus obligó a la suspensión de Liga Endesa y de la Euroliga.

“Tortuga” se encuentra hoy de cuarentena en Madrid, pero está en perfectas condiciones de salud, según trascendió desde su entorno.

Otra anécdota

No fue la única anécdota que se desprende de aquel encuentro. Los vaivenes del duro cruce le jugaron una mala pasada a “Manu”, que dejó brotar al hincha, ante la incredulidad de su compañero de platea. “Llegó un momento en el que yo estaba muy exultante y no podía hablar más, estaba nervioso. En el primer tiempo venía bien, pero después me excité mal y, de hecho, en un par de acciones Kobe me miró raro, como diciendo ‘¿qué está haciendo éste?’”, comentó.

Ginóbili siempre tuvo una relación especial con Kobe, de admiración mutua. Vale recordar que Bryant supo confesar que “estaba bastante enojado con Manu, porque si no hubiera estado ahí, tendría 10 anillos (de NBA). Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es extremadamente inteligente”.

Bryant murió el pasado 26 de enero en un accidente con su helicóptero en los Ángeles. En el siniestro también falleció su hija Gianna María. Manu estuvo en la conmovedora despedida organizada en el estadio de los Lakers.