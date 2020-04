Parque de diversiones, varado por la pandemia: “No sabemos hasta cuándo vamos a aguantar”

17/04/2020 - 01:34 Santiago

La calesita y la “vuelta al mundo” armadas y listas a la espera de los niños y jóvenes que no llegarán. Las dos inmóviles en un absoluto silencio a su alrededor, es la imagen de la tristeza que se cierne en torno a las siete familias que viven del parque de diversiones Gigantesco Diverland y que se encuentran varadas en Santiago, en el Bº Los Inmigrantes desde mediados de marzo, días antes de que se declarara la cuarentena por el coronavirus.

“Así como estamos, no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Quizás un mes más, con la ayuda de nuestras familias, no más”, es el crítico panorama que trazó a EL LIBERAL Javier Rojas, hijo de Enrique Rojas, dueño del parque y heredero de una empresa que fundó su abuelo Jorge Antonio Friguglietti, inmigrante italiano, hace 52 años.

El parate de actividades que no son consideradas esenciales, producto de la cuarentena que decidió el Gobierno nacional para reducir los riesgos de contagios, tiene sus coletazos en la economía de las familias que viven de ellas.

Javier, cuya familia tiene su casa en La Falda, Córdoba, pero que prácticamente vive todo el año en una casilla rodante con la que recorren el país, expresó su preocupación por la crisis que les genera no poder trabajar y no saber cuándo terminará la cuarentena.

“Hoy en el parque somos siete familias y el gran tema es cómo vamos a seguir, porque el único ingreso que tenemos es el parque. A los chicos (trabajadores) les damos la comida y la mitad del sueldo, pero no sé hasta cuándo vamos a aguantar porque en algún momento se va a acabar el dinero y ya no sabemos de dónde sacar”, confesó.

La situación del parque mecánico de diversiones no es la única. En Córdoba, el circo Servián también quedó varado por la cuarentena; ya vendió un auto y puso en venta los camiones para poder pagar solamente comida y mantener la estructura.

Esta es una salida que también analiza la familia Rojas, dueña del Gigantesco Diverland. “Me dirán que se puede vender algún vehículo, un camión, pero hoy nadie va a gastar el dinero en comprar un vehículo, menos un camión”, dudó Javier, mientras que por enésima vez se pregunta “no sé cuánto durará esto”.

El problema se agravó para quienes viven del parque, porque llegaron a Santiago del Estero desde Catamarca, con una inversión millonaria y sólo trabajaron dos días. Se instalaron en un predio de Aguirre casi Japón en el barrio Inmigrantes, con todas las expectativas que se truncaron cuando se desató la pandemia del Covid-19 y las medidas de prevención que prohibían la aglomeración de las personas. “Las fuerzas de seguridad vinieron el 15 de marzo a notificarnos que ya no se podía abrir más y desde ese día que estamos aislados”, recordó Javier.

“Venimos de un movimiento grande y costoso, teníamos toda la expectativa del debut a Santiago y surgió esto de la pandemia”, lamentó.

“Todo el parque está en cuarentena. Solamente salimos para comprar la mercadería para cocinar y comer y nada más”, contó el joven y reconoció que el panorama no es muy alentador. “Tenemos en claro que parques y circos estamos muy olvidados. Tratamos de movernos por sí solos, porque además de que tenemos un gasto muy grande, nos manejamos solos. Hoy los circos se están haciendo ver por parte de Flavio Mendoza y el “Bicho” Gómez (artista cuya familia tiene un circo), intentando conseguir algo, pero ya sabemos que somos los últimos que vamos a abrir. Hasta que no abran los cines o boliches, no abriremos nosotros”, sostuvo. “Nosotros no estamos a la expectativa de que el gobierno nos ayude, sino que esto se acomode rápido para poder seguir trabajando”, cerró.

La enfermedad que llevará al fin de la montaña rusa

Tanto Javier Rojas como su papá Enrique, el dueño del Gigantesco Diverland, son conscientes de que el coronavirus modificará las costumbres de los argentinos, y que la concurrencia será menor a los lugares públicos de esparcimiento como el parque de diversiones. “Vamos a tratar de achicar los gastos y acomodarnos a la situación”, apuntó al respecto Javier.

“Estamos hablando con mi papá sobre eso, pensando seriamente en que los juegos como la montaña que necesita cinco viajes de camión, la vamos a guardar un año o dos hasta que se acomode todo esto. Lo mismo que otras máquinas grandes que tienes que moverlas por partes”, confesó.