Lizy volverá con “El precio justo” en vivo por la televisión

17/04/2020 - 20:31 Pura Vida

El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional había frenado el normal desarrollo del programa “El precio justo”, de Telefé,que de lunes a viernes conduce Lizy Tagliani, a las 11, y llega a Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7. Para evitar la expansión del contagio de coronavirus, la producción del ciclo había decidido suspender las salidas en vivo y hacer uso de la repetición de emisiones pasadas.

Pero a partir del lunes próximo, Lizy volverá a ponerse al frente del programa con todos los cuidados de bioseguridad necesarios para no poner en riesgo a nadie frente al coronavirus.

De esta manera, los participantes jugarán en el estudio, cumpliendo con todas las medidas de precaución y de aislamiento social. Además, regresará una sección histórica de Telefé: “La visita”, a partir de la cual los concursantes reciben ayuda para adivinar quién es el famoso.

Por último, acompañarán a Lizy Taglini en “El precio justo”, Grego Rossello, Agustina Casanova y el locutor Javi Fernández.

Lizy Tagliani se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión argentina, y según lo que deja ver a través de las entrevistas a las que accede, detrás de todos sus logros hay una gran cuota de sacrificio.

En una de las últimas charlas compartidas con Teleshow reveló, por ejemplo, que allá lejos, en su infancia, llegó a dar clases particulares a unos vecinitos, a cambio de alfajores.

“Doña Julia, yo le doy clases particulares todos los días a sus hijos y usted me paga con alfajores”, le propuso a su vecina, la madre de los niños y dueña del almacén de la esquina de su casa, contó Lizy a raíz del comentario sobre el placer que le da comer alfajores.

Y en torno de ese viejo recuerdo agregó entre risas: “Entonces, al final de la semana la madre me daba una caja que traía seis. Hasta que repitieron y me dijo: ‘No vengas más a darle clases a mis hijos’. Yo siempre fui muy limitada para estudiar”.

Hablar en Instagram sobre los tres alfajores que la conductora iba a comer con el mate, la hicieron viajar a Tagliani al pasado, cuando el poder comprar solo uno era algo así como un momento de gloria. “Cuando era chica, y por esa suerte del destino, me dejaban comprar un alfajor. Me costó entender que mamá no era mala, sino que no había plata”, dijo. Y agregó: “Tenía un ritual. Lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Le sacaba el papel, y antes de disfrutar del alfajor, separaba el papel brillante del film de adentro, lo mojaba hasta poder separarlo, y después lo soplaba. Generaba un ruido y me daba cosquillas en los labios. Era una hermosa sensación”.

Además, Lizy reflexionó: “Hacía todo esto porque no sabía cuándo iba a tener otro y no quería que se terminara rápido. Desde entonces sé que para disfrutar hay que saber esperar”.