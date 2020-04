Ingrid Grudke vuelve al cine en medio de la pandemia

17/04/2020 - 20:34 Pura Vida

Ingrid Grudke regresa al cine después de 7 años de su último trabajo para la pantalla grande. Y aunque esta vez el estreno será en el formato de PC, tablets e incluso celulares, a raíz de que las salas de cine siguen cerradas por la pandemia de coronavirus, la también modelo está feliz de darle vida a Sofía, una exitosa artista plástica con problemas de alcoholismo y adicción a las pastillas.

El filme comienza precisamente con la protagonista bamboleándose, mientras es aplaudida en una muestra de su arte.

Desde el primer momento queda planteado el personaje: reconocimiento público, tribulaciones internas; de allí, Sofía pasa siete meses internada en un neuropsiquiátrico, para luego alejarse de la ciudad e ir a pasar una temporada a una casa familiar en las sierras.

“Lo que más me gustó es que es una historia sencilla, pero que atrapa para saber cuál fue el conflicto de Sofía, esta artista que anuló su infancia. Ahí está el descubrimiento, cómo una situación puede traumar a una niña”, dijo la modelo en una entrevista con Télam.

En ese caserón, Sofía empieza a revivir los fantasmas de la borrosa infancia, acompañada por un opaco matrimonio de caseros y su hijo discapacitado.

A Grudke la propuesta le llegó en 2017 de la mano de Salomone, a quien conocía de sus anteriores apariciones en cine.

“Fue una sorpresa, no me lo esperaba. Después de leerlo, lo llamo y le pregunto si estaba seguro de que yo podía hacer esta película, a lo que él me dice que sí, que él estaba convencido y que no pensó en ninguna otra persona para ser la protagonista”, contó la actriz.

¿Cómo tomaste el desafío de este protagónico en un género no explorado?

Siempre tuve papeles cómicos o haciendo de sex symbol o personajes extranjeros, que no me molestaba para nada y esto para mí fue todo un desafío. Muy interesante y completamente opuesto a lo que es mi persona. Me gustaba que Roberto se involucrara. Tuve muchas reuniones para armar el personaje. Me fue preparando para que el día del rodaje llegara perfecto a lo que él quería de Sofía.

Pasaron varios años desde tu último papel en cine, ¿quieres continuar una carrera?

Siempre me gusta volver, todo lo que tenga que ver con el entretenimiento me fascina. Que los directores se animen a convocarme para hacer otra cosa (risas).

¿Tienes otras propuestas para cine?

Ya tengo un guión para una comedia clásica argentina y seguramente la pueda hacer, cuando la realidad nos deje. Con el mundo de la moda sigo siendo la imagen de Silkey y Piporé. Sigo haciendo desfiles y conducción en el interior; eso continúa y va a seguir, cuando vuelva, porque seguramente sea una de las últimas cosas que se retomen.

¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre el modelaje y la actuación?

La diferencia está muy clara. En el modelaje estoy vendiendo un producto. Somos una imagen que vendemos, promovemos y difundimos un producto, un diseño o una marca. En la actuación estás todo el tiempo interpretando y contando una historia de vida. Creo que ahí hay una gran diferencia. Las similitudes son justamente eso; saber estar en un set de filmación para hacer un comercial de cualquier producto.

La película la filmaron en 2017, en plena crisis del cine nacional. ¿Qué expectativas tienes ahora?

Tuvo muchísimas trabas y complicaciones, de las que me fui interiorizando con Roberto y los productores. Sentía que los técnicos y la gente de arte tenían problemas para cobrar. Trabajé excelente, con gente con mucho talento. Y está buenísimo que no todo pase por Buenos Aires y se abra un poco. Valoro mucho todo lo que trabajaron, es muy difícil explicar la pasión por el arte de filmar. Ojalá que el Incaa pueda generar más películas, más allá de que sea un entretenimiento que da mucho trabajo, hay mucho apasionado que hipoteca su casa con tal de filmar una película.