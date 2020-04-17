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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de abril de 2020

A LAS 17.15 CLUB 57

- 20:40 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSON

12.30 CINE. ROBOTS

14.00 FINDE EN NICK

17.15 CLUB 57

18.00 LOS SIMPSON

18.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES 2

20.15 CINE. DURO DE MATAR. UN BUEN DÍA PARA MORIR

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. PEÑAROL

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