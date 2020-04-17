CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de abril de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSON
12.30 CINE. ROBOTS
14.00 FINDE EN NICK
17.15 CLUB 57
18.00 LOS SIMPSON
18.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES 2
20.15 CINE. DURO DE MATAR. UN BUEN DÍA PARA MORIR
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. PEÑAROL