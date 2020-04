Lisandro Alzugaray: “De Felippe y Coleoni son técnicos un poco parecidos”

17/04/2020 - 21:31 Deportivo

En Central Córdoba sigue sin haber definiciones en cuanto al próximo entrenador. Y más allá de que parece que en lo inmediato no se conocerá al sucesor de Gustavo Coleoni, a nadie escapa que el que más chances tiene de serlo es Omar De Felippe.

En el plantel actual del Ferro hay un jugador que llegó desde Newell’s Old Boys de Rosario, el último club que dirigió De Felippe. Se trata del volante Lisandro Alzugaray, quien ayer dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y contó que el ex DT del Ferro y el que podría ser sus sucesor, tienen estilos similares.

“Son técnicos un poco parecidos. Por ahí cambia un poco el esquema, pero la intención de ambos es la de ser siempre intensos, de recuperar la pelota rápido y hacer transiciones rápidas”, comentó “Licha”.

“A De Felippe yo lo tuve en Newell’s. Fue él quien me llevó a Newell’s. Es un técnico exigente, que te exige en todos los entrenamientos. Tiene un cuerpo técnico muy bueno como todos los de Primera. Es un técnico que te pide mucha intensidad a la hora de jugar, de jugar corto, con jugadores rápidos. Por ahí no me tocó jugar mucho, pero lo tuve en todos los entrenamientos y creo que nos daría una mano enorme”, añadió el jugador que justamente ayer cumplió 30 años.

Alzugaray cree que De Felippe o cualquiera que venga podrá ayudar al equipo: “El técnico que sea nos va a dar una mano enorme. Si es él, obviamente que es un técnico con experiencia. Pero podemos llegar a tener buenos resultados con el técnico que venga porque tenemos un gran plantel”.

Cumpleaños distinto

Lisandro Alzugaray contó cómo fue celebrar su cumpleaños en tiempos de cuarentena: “Difícil por todo lo que está pasando por la pandemia del coronavirus. Encerrado, un cumpleaños distinto, pero tranquilo porque prácticamente no salgo del departamento. Estoy junto con mi novia, vamos a ser papás así que tratamos de cuidarnos por el tema de ella y el bebé. Dentro de todos los males, tratamos de rescatar lo bueno que es disfrutar del embarazo”.

“Los saludos de familiares y amigos fueron todos por videollamada o mensajito, nada más que eso”, añadió.

“Licha” y su novia pasan la cuarentena en su departamento, en Rosario, ya que alcanzaron a viajar antes de que se decretara el aislamiento obligatorio. Y al igual que a sus compañeros, le cuesta entrenarse entre cuatro paredes.

“Se hace difícil poder entrenar. Yo no tengo espacio para poder correr que sería lo ideal, pero trato de mantener con trabajos de intermitencia y coordinación, tratando de no perder la fuerza, haciendo sentadillas, cargas de potencia para que cuando toque volver, no sienta tanto el tema de lo físico”, contó.

“Lo que hacemos es más que nada para mantener porque sabemos que cuando se reanude todo vamos a tener dos o tres semanas para hacer una mini pretemporada”, agregó.

“Licha” cuenta con los elementos necesarios para entrenarse gracias a que “ni bien empezó la cuarentena, salí a comprarme elementos, pesas, conos, escalera. Traté de comprar acorde a lo que el profe nos pasa y con eso puedo trabajar todos los días”.

Como a muchas personas, el encierro ya empieza a molestarle un poco al volante ferroviario. “Me siento raro y en cierto modo me estoy volviendo un poquito loco”, confesó entre risas.

“A nadie le gusta pasar por esta situación. A mí me gusta estar con mis compañeros en el vestuario, en los entrenamientos, en los partidos. Me cuesta un poco, pero hay que acostumbrarse a esto que está sucediendo y tratar de que pase rápido. Obviamente primero está la salud y después se verá qué es lo que pasa con el fútbol”, agregó.

Sin entrenamientos, viajes ni concentraciones, Lisandro puede disfrutar a full del embarazo de cuatro meses de su novia. “Lo bueno de esto, en lo personal, es que estoy todo el día encima de ella, de la panza, le hablo a mi hijo y hago cosas que no hubiese podido disfrutar con el fútbol”, cerró.

Le dolió la partida del “Sapo”

Alzugaray se mostró dolido por la salida de Coleoni. “En lo personal me duele porque él fue el que me llevó a Central Córdoba, el que me dio la posibilidad de jugar en Primera. A mí me bancó mucho el ‘Sapo’. Yo estuve en todos los partidos, sacando los que no pude estar por lesión. En lo personal me dolió”, dijo.

“Me bancó porque teníamos un esquema en el que a él le gustaba que los jugadores por afuera sean rápidos, que tengan pase gol, desborden, tiren centros, que hagan goles. Es lo que nos pedía a los volantes, nos decía que un volante sin gol no podía jugar. Traté de hacer lo que pedía el técnico en ese momento y lo que sé hacer dentro de la cancha”, agregó.

“Fue injusto por cómo se dio todo. En el último partido ante Newell’s, que después el ‘Sapo’ decidió no seguir, nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Nosotros no pudimos aprovechar las situaciones que tuvimos, si hubiésemos ganado ese partido sería otra historia”, completó.

Su postura sobre el descenso y su contrato

Consultado sobre la posible anulación de los descensos, Alzugaray respondió: “Antes que nada, yo creo que no se tendría que haber arrancado la Copa de la Superliga, porque todos veníamos viendo lo que estaba pasando. Pero los jugadores queremos jugar al fútbol, otra cosa no queremos hacer. Si sacan los descensos bienvenido sea y si no lo pelearemos dentro de la cancha”.

El volante también detalló cómo es su situación contractual con el club. “Mi pase pertenece a un grupo de empresarios y el préstamo vence el 30 de junio. Pero no sé qué va a pasar con eso, todavía no se habló nada ni tampoco conversé con los dirigentes. Sinceramente no tengo idea de ese tema. Sé que hay una opción de compra, no sé de cuánto, pero si el club decide hacer uso, obviamente que tiene la prioridad”, contó el entrerriano.