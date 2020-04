Hoy: “Jony” Machuca, el base que juega y hace jugar

17/04/2020 - 21:37 Deportivo

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

Cuando metí 32 puntos con 18 años en Ben Hur de Rafaela.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

Justamente los 32 puntos contra Regata Corrientes, jugando para Ben Hur de Rafaela.

3 ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Un partido contra el Peñarol tricampeón. Estábamos 30 abajo en el primer cuarto.

4 ¿Acabó alguna vez sin puntos en un juego?

Muchas veces (risas).

5 ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

“Juampi” Figueroa.

6 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

Tengo varios, pero entres ellos a Paolo Quintero, a García Morales, a “Pepe” Sánchez. No sé si lo defendí muy bien, pero lo intenté (risas).

7 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Varias veces, pero la que más recuerdo fue en un Argentino de Clubes de Juveniles. En semifinales contra Boca, donde perdimos por 1 en la última bola.

8 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

No recuerdo, pero creo que no.

9 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Hoy en día el tema “Baila conmigo” de Dayvi y Víctor Cárdenas.

10 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Fabricio Vito.

11 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Varias veces, pero de manera normal, como suele pasar en cualquier partido.

12 ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

Me considero que sé un 9. En quinto año de la secundaria también me consideraba que sabía un montón y en un teórico de Educación Física que nos tomaron el reglamento de básquet me saqué un 5.

13 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego?

Una vez con un americano en un entrenamiento, pero no pasó a mayores.

14 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El de Argentino de Junín.

15 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El de La Unión de Formosa

16 ¿Cuál es la mejor afición?

La de Olímpico de La Banda.

17 ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

Tengo varios. Martín López (mi entrenador hasta los 16), Julio Lamas y Fernando Duró.

18 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Que yo recuerde no, pero puede ser cuando era chico.

19 ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva?

Bismack Biyombo (NBA), Maxi Stanic y Matías Sandes.

20 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

Ariel Hillebrand, Ariel Pau, “Emi” Basabe, José Vildoza, Fabián Ramírez Barrios y “Seba” Uranga.

21 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En Córdoba.

22 ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

La noche.

23 ¿Cuál es su segundo deporte?

Fútbol.

24 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Samuel Clancy.

25 ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

De Belgrano de Córdoba.

26 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

No pude votar. Estaba lejos de casa.

27 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Cortijo, “Penka” Aguirre, Enzo Ruiz, Gabriel Deck y Rubén Pikaluk.

28 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

Facundo Campazzo, Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola y Fabricio Oberto.

29 ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

Stephen Curry, Michael Jordan, Kobe Bryant, Lebron James y Tim Duncan.

30 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, lo más lindo que me pasó en la vida: Malena.