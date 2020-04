Ivana Herrera Loto: “Perdí el miedo a viajar sola y hoy estoy orgullosa de ello”

17/04/2020 - 21:45 Deportivo

Hay situaciones en la vida que nos permiten mirar el horizonte con otras perspectivas y nos dejan enseñanzas que vale la pena aprovecharlas.

Fue el caso de la atleta santiagueña Ivana Herrera Loto que después de muchas horas de viaje a la ciudad de Viedma, Río Negro, regresó a Santiago con un sabor semi amargo porque lo que se había propuesto como meta no pudo cristalizarse en realidad.

“Para mí fue duro y díficil. Había ido con tantas expectativas a correr en la 20ª edición del maratón Stilo en Viedma, Río Negro, que nada de lo que tenía previsto se pudo hacer realidad”, recordó Ivana cuando contó aquella anécdota con un dejo de tristeza.

“El viaje de por sí fue el más largo que hice hasta ahora siendo atleta. Me tocó hacerlo sola y tenía miedo porque nunca lo había hecho de esta manera”, agregó.

Ivana tomó el colectivo desde Santiago un miércoles, pasó por Buenos Aires el jueves, allí hizo escala y descanso y el viernes se fue en busca del objetivo en Río Negro.

“Para el día de la carrera que me invitaron, había viento de cerca de 42 kilómetros por hora. También estaba bastante calurosa la jornada y el circuito era llano y por la costa. Lamentablemente no salió lo que tenía previsto y estaba enojada conmigo misma. Había puesto muchas expectativas en esa competencia porque era linda y porque además es muy conocida en la Argentina”, afirmó Ivana.

La bronca de la atleta se sintetizaba en el gran esfuerzo que había hecho para tratar de cumplir con el propósito de estar en el podio en la provincia del sur del pais.

“Pero más allá de esta situación, sentí que el viaje largo y cansador me dejó una enseñanza: el hecho de perder el miedo que tenía cuando salí sola de Santiago para Viedma. Creo que crecí en este sentido y hoy me siento orgullosa de eso”, fue la reflexión final de la destacada corredora santiagueña.

La otra historia tiene que ver con un episodio algo cómico en Río Cuarto, Córdoba.

“Sucedió el año pasado cuando fui a correr el Maratón de los Dos Años el 31 de diciembre. Lo concreto es que a la madrugada del mismo día de la carrera, me desperté con un dolor en el oído izquierdo. Me atendieron en el hotel porque lo tenía muy hinchado y tapado prácticamente. Tenía una otitis externa y por favor les pedí que me dieran un medicamento para correr a la noche. Tomé antibióticos y a las 23 horas (una hora antes de la largada de la prueba) ya no sentía el dolor, pero estaba sorda”, explicó.

Pero lo gracioso vendría después. “Cuando iba corriendo en el kilómetro 8 sentía que alguien me gritaba y que me decía que iba muerta. Yo lo quería matar, imaginate. Pero cuando pude escuchar bien, en realidad el que me gritaba me estaba diciendo que iba cuarta y no muerta... (risas)”.