La comuna de Loreto recuperó terrenos del parque Fuerza Aérea

17/04/2020 - 23:49 Interior

LORETO, Loreto (C). Empleados de la municipalidad acompañados por personal policial desmantelaron los puestos ubicados entre el Parque Fuerza Aérea y la ruta Nacional Nº 9. La tarea comenzó en las primeras horas de ayer y fue realizada por operarios de la comuna que trabajaron junto a los propietarios de los locales construidos sobre los terrenos del ex Ferrocarril Belgrano, en situación de “tenencia y custodia” de la comuna loretana, según el intendente Artaza.

El sector estaba ocupado por 14 comercios en los que se vendía forraje, frutas de estación y verduras, además de otros de comidas rápidas. Consultados algunos de los comerciantes en cuestión dijeron que habían sido notificados de la medida. Pero que buscarán dialogar con las autoridades por una posible reubicación, tanto de los locales como de los empleados a su cargo.

Mediante las redes sociales, el intendente de esta ciudad José Luis Artaza informó: “Los ocupantes dejaron el lugar sin ningún inconveniente. No existió nunca ánimo alguno de perjudicar a alguien en particular, por más que se hayan estado ocupando espacios que no les corresponde”.

Más adelante, en el extenso comunicado Artaza sostuvo: “Se habilitará a partir del día lunes en la municipalidad, una oficina donde, quien trabajaba en algún puesto y quedó sin trabajo, podrá ingresar a trabajar en la Municipalidad y si algún ocupante no tiene un espacio donde poder desarrollar su actividad, el municipio le facilitará uno por el término de tres meses. Luego, si pretende seguir en ese lugar lo tendrá que pagar”.

“A nadie le gusta tomar decisiones que perjudiquen a la gente, pero la responsabilidad está por encima de las amistades y de los deseos de cada uno de nosotros. Los hombres que estamos al frente de estas instituciones tenemos que tomar decisiones todos los días”, escribió al finalizar el intendente loretano.