Otra víctima del organizador de eventos de cómics acusado de abuso dio su testimonio

18/04/2020 - 08:12 Policiales

La denuncia de una adolescente de sólo 17 años que se animó a contar ante la Justicia y luego en sus redes sociales que había sido víctima de un abuso sexual por parte de un conocido organizador de eventos de cómics de nuestra provincia, generó una catarata de mensajes solidarizándose de decenas de jóvenes y otras tantas que le agradecían su valentía y contaron sus propias experiencias con el acusado, en muchos casos con demasiadas similitudes a la que tuvo que vivir la menor.

Te puede interesar: "Una adolescente denunció por abuso sexual a un conocido organizador de eventos local"

Uno de los testimonios corresponde a una mujer, que aseguró que recrudecieron en ella recuerdos que los tenía bloqueados durante muchos años y que hoy se anima a contarlos en un relato estremecedor y espera poder aportarlos luego a la Justicia.

La palabra de otra víctima se conoció a través de las redes sociales y provoca escozor: “Yo lo conocía y un día nos cruzamos. Nos ponemos a charlar y me ofrece hacer una suerte de publicidad... Te juro que leí las notas y el testimonio de ‘V’ (la adolescente que lo denunció) y es todo tan, pero tan igual. Todo. Estoy en contacto con ‘V’ y le agradezco tanto su valentía...

Te puede interesar: "La adolescente que denunció al “organizador de eventos de cómics” aportó más evidencias ante la fiscal del caso"

Entonces él me ofreció esto de la publicidad. Yo era modelo, mido 1,80 m, y él me decía que era ideal para hacer de Mujer Maravilla. Empezamos a practicar en el parque, atrás del zoológico. Fueron varios días, no recuerdo cuántos exactamente. Él, siendo petiso, al menos en aquel tiempo, era fuerte, tenía fuerza y eso que yo era más alta que él. Y eso lo notaba porque era muy intenso en los ensayos de las escenas de ‘combate’... por eso me estremece lo de ‘V’, es todo tan igual, lo de las luchas y la pose ‘victoriosa’ del final.

Un día, en uno de esos ensayos o prácticas, pasa un señor y nos mira raro. Y él siempre me quedaba mirándome fijo, eso me incomodaba. Lo hablé con ‘V’, es todo tan igual. Él ahí empezó a tirarme onda... que era muy linda e inteligente y todo eso, pero yo nada. No me atraía en lo más mínimo.

Te puede interesar: "Desplazan a santiagueño acusado de abuso de una convención de comics de la que era parte "

Entonces (el acusado) me dice ‘che, vamos mejor a un lugar tranquilo. La gente pasa y nos mira sin entender qué hacemos’ y entonces vamos a la Ucse. Era febrero, un domingo. Me acuerdo que entramos a lo que era como una radio, o un paraninfo, pero que tenía audio... te pido disculpas si no recuerdo bien, es algo que tuve bloqueado en mi cabeza durante años. Estoy con quien es mi marido hace 12 años y ayer es la primera vez que me animé a contárselo.

Te decía que entramos a ese lugar, estaba oscuro y el puso música. Me acuerdo que para entrar le dijo como algo en clave al guardia. Yo me acuerdo que él hace unos días me había empezado a hablar del cloroformo. Me contó que lo usaba para sus revistas de cómics, que no sé qué tratamiento les daba embolsándolas, sacándoles el aire para que no se le pongan amarillas las hojas. Y él me decía que lo traía importado de Estados Unidos, que era carísimo y que si yo quería podíamos usar un poco para que tenga un pequeño desmayo y yo pueda practicar cómo caer... todo igual que ‘V’... me hizo revivir todo su caso y que me anime a contarlo... Pero yo no quería saber nada con eso. Él insistió un par de veces, pero yo le decía que no. Ese día ahí en la Ucse él me toma de atrás, sin que me dé cuenta, y me pone el pañuelo con cloroformo en la nariz... Fueron un par de segundos en los que luché y me desmayé.

Te puede interesar: "El organizador de eventos acusado de abuso envió audios para defenderse, pero sus colegas toman distancia"

No puedo decirte qué pasó, no puedo decirte si en esos minutos míos dormida qué me hizo, si me violó o me tocó porque no lo sé... De verdad que no lo sé... Y además hay cosas que prefiero decírselas a la fiscal. Pero de verdad no sé qué pasó.

Me despierto, y me acuerdo que él estaba ahí, como si nada, mirándome. Me dieron muchas ganas de vomitar, fui corriendo al baño. Vomité un montón... Es increíble cómo tuve bloqueado todo en mi cabeza tantos años...Ese gusto horrible del cloroformo lo vuelvo a sentir ahora en la garganta.

Cuando salí del baño me fui corriendo. Nunca se lo conté a nadie en casi 20 años. Ayer a mi esposo, después de 12 años juntos, ahora a vos y espero poder hacerlo ante la fiscal”, concluyó la mujer.

Podrían citar a mujeres que vivieron hechos similares

Ante la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de la circunscripción Capital, sólo constaría hasta el momento la denuncia formulada por la adolescente el pasado 14 de marzo y que el lunes ella misma decidió hacerla pública en sus redes sociales.

El caso recayó en la Dra. Jésica Lucas, que después de que tomara carácter público, conociendo nuevas capturas de mensajes entre la víctima y el denunciado, citó a la menor para que los peritos extrajeran todo el material informático que puede ser de gran valor en la investigación.

Al mismo tiempo, las fuentes policiales y judiciales deslizaron que la adolescente ya habría aportado a los efectivos de la División Ciberdelito información respecto de otras jóvenes que, de manera privada, le habrían comentado que ellas también fueron víctimas del sospechoso.

Numerosas mujeres relataron situaciones con demasiadas similitudes que ahora serán investigadas por la Justicia. La Dra. Lucas podría citarlas para que aporten su testimonio en sede judicial.