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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de abril de 2020

A LAS 23.45 ONE WORLD TOGETHER AT HOME

- 20:51 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.30 FINDE EN NICK

19.00 CINE. MIRA QUIÉN HABLA

20.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

23.45 ONE WORLD TOGETHER AT HOME

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS (R)

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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