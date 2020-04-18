CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de abril de 2020

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.30 FINDE EN NICK
19.00 CINE. MIRA QUIÉN HABLA
20.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
23.45 ONE WORLD TOGETHER AT HOME
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA
14.30 VHS
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS (R)
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO