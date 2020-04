Incluir Salud habilita nuevas líneas de comunicación para agilizar la atención personalizada de afiliados

18/04/2020 - 21:26 Santiago

Incluir Salud informa a toda la comunidad su modalidad de atención, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.

En ese sentido indica que la atención al público es de 7.20 a 12.30, en Av. Belgrano 763, de la ciudad Capital.

La entrega de medicación se realiza lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12, y recuerdan que los remedios se autorizan por dos meses.

En lo posible, pide a los afiliados que por consultas y gestiones de urgencias se comuniquen al 4215738 ó 4240836.

También pueden comunicarse mediante correo electrónico.

Contactos

Para hacerlo con el Departamento de Diálisis, Trasplante y Discapacidad escribir a dialisi sin cluir.ugp.sgo@gmail .com; al Departamento de Medicación Alto Costo al pacbi_incluirsa lud_sgo @outlook.es; al Departamento Compras a dpto.com pras.incluirsalud.sgo@gmail .com; al Departamento Legales a incluir.legales@gmail .com; con Despacho a despachoin cluir@gmail .com; y con el Departamento de Asistentes Sociales a asistentesprofes@hot mail.com.ar.