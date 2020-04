Como el Padre me envió, yo los envío

18/04/2020 - 22:24 El Evangelio

La escena tiene lugar en Jerusalén en donde los discípulos estaban reunidos, esto nos muestra el carácter eclesial de la aparición. Las puertas estaban cerradas “por miedo a los judíos”, porque todavía los discípulos no se animaban a pronunciarse a favor de Jesús. “Jesús vino y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: “paz a ustedes”. El resucitado viene a los suyos y se reúne con ellos, puede hacerlo siempre y nada lo impide. Viene para comunicarles su paz, su presencia en medio de la comunidad. Luego les muestra sus manos y su costado, es el mismo que han crucificado, del que brotó sangre y agua, signos de la salvación obrada en la cruz.

Esta presencia llena de gozo a los discípulos porque saben que será para siempre, Jesús vive y ellos viven con él.

Luego los envía como el Padre lo envía a él. Se trata de la misma misión: glorificar a Dios dando a conocer su nombre y manifestando su amor. Pronto sopla sobre ellos y les dice “reciban el Espíritu Santo…” Este hará posible el ejercicio de la misión que les confía y producirá el nuevo nacimiento que da acceso al Reino, la verdadera adoración al Padre, el poder de vivificar y el don de la vida.

El Espíritu Santo derrama la vida de Cristo glorificado sobre los discípulos, el mismo Jesús está presente y actuante en su comunidad, por eso la comunidad tiene la capacidad de perdonar, porque en definitiva es Dios el que perdona a través de ella.

Por el don de la paz y la comunicación del Espíritu, su comunidad es portadora de vida para el mundo; a través de ella se actualiza la presencia permanente del Señor que ha triunfado de la muerte.

Tomás no estuvo en la primera aparición del Resucitado y no creyó el testimonio de la comunidad. Ocho días después Jesús se presenta de nuevo, se dirige a Tomás y le ofrece tocar las señales de sus llagas. Tomás, no podía captar el verdadero sentido de la resurrección. Jesús lo invita a profundizar su fe. Tomás responde: “Señor mío y Dios mío”, lo que muestra la unidad de Jesús con Dios que se ha hecho cercana a los discípulos.

“Porque me ves, crees. ¡Dichosos los que no han visto y han creído¡” Jesús felicita a sus discípulos que han creído luego de haber visto. Pero también felicita a los que sin ver, es decir, las generaciones posteriores al Jesús histórico, creyeron también en él, por el testimonio de la comunidad.

Conclusión

El envío de Jesús a los discípulos para continuar su misión, constituye la vida misma de la comunidad naciente alrededor del Cristo vivo y Resucitado. La Iglesia existe para evangelizar, esa es su vocación y lo que la llena de alegría. Una Iglesia en salida, misionera y samaritana, que anuncie buenas noticias y sane las heridas de los que sufren, es el signo más creíble de pertenencia al Señor. Si no evangeliza, perdona y sana, se vuelve una comunidad autorreferencial, que lejos de dar testimonio de la vida de Dios en el mundo, deriva en un gueto preocupado por proteger sus intereses institucionales.

Para eso, Jesús les comunica el Espíritu Santo, para que siempre en proceso continuo de conversión, compartan con el mundo al Dios de la vida, que es Padre de misericordia.