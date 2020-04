FÚNEBRES | 19 de abril de 2020

18/04/2020 - 23:03 Funebres

Fallecimientos

- Mariela del Valle Giuliano (Córdoba)

- Roberto Antonio Juárez

- Abraham Zarria (La Banda)

- Carlos Alberto Suárez (La Banda)

- Mario Alfredo Miguel

- Alberto Nader (La Banda)

- Carlos Alberto Salvatierra (La Banda)

- Sabina Brandán (La Banda)

Sepelios Participaciones

COUSINET VDA. DE NOVASIO, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace descansar". Sus primos hermanos: Familia Ávila. Héctor, Eduardo y Patricia, Ana María y Eduardo Levy, Hugo y Carla, Cecilia y Héctor Juárez, Carmen Corvalan de Ávila y sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento. Las Termas.

COUSINET VDA. DE NOVASIO, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. Freedy Zerda y su esposa Roxana y sus hijos participan con acompañan en este difícil momento a su hija Marita Novacio y a su hijo político Dr. Angel Bagli ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/20|. Sus hijos Verónica, Roberto, hijos políticos Ariel, Karen, nietos Lurdes, Emanuel, Valentin, Tatiana, Karen y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

LISSI, CARLOS ROBERTO (Robert) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su prima política Pochy de Lissi, sus hijos Adriana y Timo, María José, Gabriela, Carlos, José, José María y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LISSI, CARLOS ROBERTO (Robert) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. "Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitare en la Casa del Señor por un largo tiempo". Su prima política Norma de Lissi, sus hijos Verónica y Esteban, Juan Pablo y Toti, María Belén y Luis; Ely y Hugo, Alejandra y Roberto participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/20|. "Señor, recíbela en tu Casa y dale el descanso eterno, y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Carlos Poncio y Mercedes Peralta Chela; sus hijos Carlitos (h), Analía, Mariela, Natalia y Ramiro Poncio con sus respectivas familias.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Su esposa Cristina Elías, sus hijos Mario y Sheila, su madre Ester, hnos., Nancy, Daniel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Amado hijo no hay palabras para describir el dolor que siente mí alma, y el vacío que queda en ella por tu pronta partida a la casa de Dios, ruego a Él que te haga descansar en sus brazos y me de la fuerza para seguir adelante. Tu amada madre Ester, tus hermanos Nanci y Daniel, tu cuñada Moni y tu sobrina Nahir participan con dolor tu fallecimiento y elevamos oraciones a tu querida memoria.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Que Dios te reciba en sus brazos y descanses en paz. Su cuñado Ramón, sus sobrinos Dani, Anita y Fede participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su querida tía Cristina y a sus hijos Marito y Sheila en este terrible momento por esta pérdida irreparable y elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Yo pongo mí espera en ti señor y confío en tu palabra. Trinidad de Silberman y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a Cristina, Marito y Sheila en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Silvia Elías, José Lecuona y sus hijos Pablo, Luciana y Augusto participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Jorge Mario Elías, su esposa Mercedes Ávila y sus hijos Alejandro y Maximiliano participan con profundo dolor el fallecimiento de Fredy Miguel rogando resignación a su querida familia.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Segundo Federico Monteros lamenta con dolor la partida del querido Fredi y ruega paz a su familia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Aunque la tristeza aún persiste, el único consuelo es saber que ya no sufres. Con la seguridad y tranquilidad de que continuas junto a nosotros, tus hijos Raúl, Julio y Valeria Abdala piden oraciones en su memoria al conmemorarse dos años de su fallecimiento.

SEVILÁN DE SUAREZ, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Rosita nació en Suncho Corral fue la menor de cinco hermanos Tito, Oscar Coca y Pulin. Siendo una niña quedo al cuidado de su abuela Manuela por el fallecimiento de sus padres. Supo salir adelante con sacrificio, responsabilidad y esmero recibiéndose de Maestra en La Escuela N° 5 Trejo y Sanabria. Se desempeñó en la escuela de Pozo de Toba, Vilelas y en Ampa, parajes inhóspitos, donde supo cultivar el cariño de toda la comunidad educativa y en especial de sus Niños a los que quería y cuidaba como si fueran sus hijos. En sus últimos años de docencia presto servicios en la Escuela Nº29 Francisco Narciso Laprida y Escuela N° 1140 Gendarmería Nacional. Fue una Hermana, Esposa, Tía y Amiga ejemplar. En todo momento y ante el mínimo detalle siempre estabas presente. Devota de Santa Rosa de Lima y del Señor de Mailin, en sus festejos siempre estabas primera en su organización para participar. Ayudaste sin condición alguna. Quien te supo conocer supo entenderte, autentica, fuerte de carácter pero con un gran corazón. Tu fuerza y tu amor guiaron, y dieron cobijo a quien lo buscaba. Los domingos y fechas especiales son distintos sin vos, pero dejaste una marca profunda en cada uno de nosotros que seguimos con tu legado. Rosita como te decíamos, hoy tu recuerdo permanece intacto y tenemos la certeza de que descansas con tus seres queridos compartiendo el paraíso. Su esposo Damián, tus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y tus amigas de tu querido Suncho Corral.

SEVILÁN DE SUAREZ, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Hoy hace un año de tu partida y no hay consuelo en nuestros corazones. No olvidamos tu valor como persona. Gracias por todo lo que supiste compartir con nosotros. Te recordamos con mucho dolor tu cuñado Rolando Gonzalez sus hijos y tus hijos como siempre decías, Pedro, Osvaldo, Mirna, Olga y Ariel, Luis, Gabriela, Carolina y Ramón y sus respectivas familias. Rogamos una oración en su querida memoria.

SEVILÁN DE SUAREZ, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Tía Rosa, hoy hace un año de tu partida al reino del señor. Fuiste docente de vocación, pues supiste educar con exigencia y pasión, procurando a tus alumnos lo necesario para el aprendizaje no solo en lo material sino fundamentalmente en la contención y la transmisión de valores para hacer de ellos personas con un futuro prometedor. Viajabas grandes distancias para llegar a tu Ampa querida, lo que implicaba cruzar el Rio Salado en un precario bote, lo cual no significo un impedimento para cumplir con tu tarea, porque tus niños siempre esperaban tu regreso. Dios nos dio la bendición de tenerte presente en nuestra crianza, para nosotros fuiste una Madre, eras quien estaba para escucharnos, acompañarnos y ayudarnos en todo momento. Muchas veces con solo mirarnos sabias cuando teníamos algún problema o situación que afrontar y allí estabas de manera incondicional. Dejaste un profundo vacío pero con grandes enseñanzas que nos permiten continuar. Sos otro ángel que nos guía y cuida junto a mi Madre y mi hermana Roxana. No hay palabras para expresar la inmensidad de tu bondad y generosidad haciendo de la solidaridad una forma de vida. Dejaste en mí una misión muy difícil porque confiabas en que lo iba a cumplir. Hoy te recuerdo con un inmenso cariño. Gracias por haber sido esa persona tan especial y marcar mi vida. Tus sobrinos Ariel, Roxana, Lourdes y Benjamín.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRANDÁN, SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Su hija Patricia, hermanos, sobrinos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NADER, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Su esposa Mabel, sus hijos Daniel, Eduardo, Jorge, Lorena, Natalia, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NADER, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NADER, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia., Toti y flia., Gabriel, Guadalupe participan su fallecimiento.

SALVATIERRA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Su esposa Eva Guaraz, sus hijos Carlos, David, Fabio, Jose, hijos pol, nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 16 hs. en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen S.R.L. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/20|. Su esposa: Rossana Méndez, sus hijos: Laura, Damián, Cintia, Melina y Fernando, sus hijos pol., nietos, su hermana: Gladys, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. Hamburgo Cia. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZARRIA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/20|. Sus sobrinos Marica, Aniceta, Toño, Pollo, Ángel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio. Jardín del Sol.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

MICHELA, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/20|. Su tía Michela Nelly y sus primas Perla, Claudia, Pelusa y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria. Que descanse en paz

MICHELA, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/20|. Seras como arbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperara. Querido hijo, hace un mes que no estas mas entre nosotros, solo Dios sabe el por que de tu pronta e inesperada partida hacia su Reino. Fuiste un buen hijo y muy compañero de tu querido padre. Trabajador incansable para q nada les falte a tus hijos. Estamos orgullosos de haber compartido esta vida con vos en la que dejaste muestras de esa humildad q te caracterizaba, tu caracter inocente y alegre y ese inmenso amor por tus seres queridos. Tus amigos y toda persona q te conocio, sabian de ese ser especial y querible q eras. Ahora nos queda el consuelo de que en algun momento nos encontraremos. Su padre, hermanos, hijos, tios, primos, te amaran eternamente.