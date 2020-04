La mujer víctima del organizador de eventos de cómics: “Él tiene mis fotos, no sé qué hace con ellas”

19/04/2020 - 06:17 Policiales

Una adolescente de 17 años se animó a denunciar al organizador de eventos de cómics, identificado como Diego París, por un supuesto abuso sexual. La menor expuso su caso en las redes sociales y la respuesta fue que decenas de jóvenes se animaron a contar que vivieron hechos similares con el mismo sujeto. El jueves se conoció el testimonio de una mujer en Facebook, que fue todavía un poco más grave, al revelar que la adormeció con cloroformo durante minutos y que no sabe qué pasó durante el lapso que estuvo inconsciente.

Una parte del estremecedor relato de la mujer que dobla en edad a la menor que radicó la primera denuncia, fue publicado en la edición de ayer de EL LIBERAL . La víctima volvió a hablar con este medio y además de aportar detalles escalofriantes, develó que teme que exista una oscura trama detrás del caso y pide que se investigue.

La víctima del segundo caso que se conoce hasta el momento, manifestó que conocía al acusado desde los 12 años por amistades en común. Él le lleva casi 14 años de diferencia.

Tal como se dio a conocer ayer, a los 17, ella trabajaba como promotora, París la cruzó en la calle y le hizo la propuesta. Ella no dudó de que la “oferta laboral” fuera cierta.

Al igual que lo contara la adolescente en su denuncia, que casualmente tiene la misma edad que la mujer cuando le ocurrió un hecho similar, la “propuesta” era interpretar a la Mujer Maravilla, una escena de lucha contra un villano, luego un ataque sorpresa por la espalda a ella, desmayo y aparecer sentada y amordazada.

Los ensayos los realizaron en el parque Aguirre. En una oportunidad, la convenció para hacerlo en la Ucse, donde el denunciado trabajaba y la citó para un domingo de febrero a la siesta.

Tal como lo describió en su testimonio publicado ayer, aseguró que ingresó al predio de la universidad tras decirle una especie de “clave” al guardia. Dos amigos que la acompañaron, no pudieron pasar y quedaron en la puerta.

Ataque

Con total crudeza, relató que en un momento Diego París la sorprendió por la espalda. Con mucha fuerza, le sujetó los brazos y el cuerpo contra su pecho, mientras que con la otra mano puso un pañuelo cubriendo la nariz y la boca. Asegura que intentó luchar por soltarse, pero fue inútil y cayó desvanecida.

“Cuando leí la palabra cloroformo, me dio arcadas, una sensación horrible, se me retuerce el estómago de sólo recordar esa sensación de asco. Te están privando de la respiración. Es desesperante. Te da pánico porque no sabes qué te va a hacer”, describió la mujer.

Seguidamente agregó: “No sé cuánto tiempo duró (el desmayo). Me acuerdo haberme golpeado la cabeza, sentí ganas de vomitar y fui al baño corriendo.

Te recomendamos: Una adolescente denunció por abuso sexual a un conocido organizador de eventos local

‘No sé qué pasó, capaz que puse mucho producto’, me decía como queriendo explicarme y consolarme, situación incomodísima, obviamente él sabía lo que había pasado”.

La víctima señaló que hay recuerdos que tiene bloqueados, pero sostiene que si recuerda que al despertar tenía la ropa desacomodada. Un año después se hizo análisis de sangre para saber si había sido contagiada de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero por fortuna dieron resultados negativos.

“Si una persona, que te conoce, te hace esto, cuál fue su intención; él sabía cómo usar el cloroformo, tuvo una intención y no voy a creer que él estuvo mirándome y esperando que yo me despertara. Esto no es normal, que lo siga haciendo 18 años después”, afirmó.

“Tengo miedo que haya sacado fotos y qué habrá hecho con esas imágenes. Si ojalá sólo hubiera sido eso. Hay otras posibilidades de lo que pudo haber pasado, que no me animo ni a decirlo en voz alta, porque sino, no tenés ningún propósito y de querer hacerlo otras veces con menores, porque son más vulnerables, más frágiles, más fácil de engañar, más crédulas, una presa fácil”.

“Si todos estos años hizo eso, no es normal. Me imagino que si la Justicia avanza, esas fotos tienen que estar en algún lugar. Sino para qué le sirve. Todas estas fotos a dónde van, también le sacaba fotos a otras chicas, tiene que tener archivos con todo esto, y mi miedo es a dónde fueron, con quiénes la intercambia. Cómo consigue el cloroformo, no creo que sea accesible, esas son mis dudas al día de hoy. Para qué sirvió, por qué el fetichismo de la Mujer Maravilla, amordazada, imagino que hay un público para esto. Sólo se me ocurre que hay una comunidad que consume esto y dudo de todo el mundo”, concluyó abriendo interrogantes que será tarea de la Fiscalía y la Policía profundizar en su investigación.

El hijo de París y su pareja apoyaron a las damnificadas

El organizador de eventos de cómics Diego París, hoy denunciado por el supuesto delito de abuso sexual en contra de una adolescente, tiene un hijo que lleva su mismo nombre. Ayer, la pareja del joven,realizó una publicación en su cuenta de Facebook, en la que expresó que junto con su novio se encuentran atravesando un momento duro, que se solidarizan con la denunciante y con las otras víctimas que se están dando a conocer, además de pedir ayuda y contención a las autoridades.

El mensaje en la red social de la joven, pareja del hijo del sospechoso, llama a la reflexión.

“Él, al igual que yo, está procesando todo lo sucedido, intentando comprender, tratando de hacerle frente a todo el daño causado por su padre. No hay dudas, que lamentamos y repudiamos totalmente su accionar, buscamos Justicia al igual que todas esas mujeres, y niñas que fueron víctimas de su manipulación y sus mentiras”, señala el mensaje.

“Arruinó la paz mental de su hijo, perdió su respeto y su cariño. Es un momento horrible del que deseamos despertar. Fuimos víctimas de sus mentiras, y sus engaños”, asegura.

“Nosotros somos una familia a la que él arruino e hizo mucho daño, con todo su accionar”, continuó.

Te recomendamos: El organizador de eventos acusado de abuso fue desplazado de una importante convención internacional

“Nosotros tomaremos las medidas necesarias, para respaldar nuestra seguridad, salud mental y emocional, y dejar en claro, que acompañamos y apoyamos a todas las víctimas de esta persona. Y decirles que crean en que se hará Justicia”.

Más de una docena de jóvenes habrían vivido hechos similares

La primera denunciante ya aportó pruebas ante la Fiscalía y la Policía. Además de las capturas de los mensajes que el acusado intercambió con ella, la menor entregó una lista con al menos el nombre de una docena de chicas que se contactaron con ella y le revelaron que también fueron víctimas de hechos similares.

La adolescente aseguró que recibió numerosos mensajes más, pero que en esos casos, no habían llegado a concretarse ensayos, o sólo habían tenido un solo contacto y las jóvenes no volvían a verlo al sospechoso.

Las otras supuestas víctimas podrían ser contactadas por la fiscal del caso, Dra. Jésica Lucas, para ahondar en las conductas del supuesto depravado.

Eximición de prisión para el sospechoso y aportarán informes

La Justicia avanza en la investigación en contra de Diego París por el supuesto abuso a una menor de 17 años. Por ahora es la única denuncia que pesa sobre sus espaldas de manera formal. La segunda víctima que está dando a conocer su caso, ya tuvo contactos con la Fiscalía, pero aún no formalizó una presentación.

A favor del organizador de eventos de cómics ya se habría presentado un pedido de eximición de prisión a través de la mesa de entrada virtual de Tribunales.

París será representado por el Dr. Javier Leiva, quien será su abogado y éste ya estaría diagramando la estrategia de defensa, según reveló a EL LIBERAL.

El letrado buscaría aportar informes socioambientales de su cliente, accedería a entrevistas psicológicas, ya que según deslizaron las fuentes, él asegura que es inocente. Cabe recordar que aún no fue imputado de manera formal, por lo que no fue indagado.

Cómo actúa el cloroformo en el organismo

Tras las denuncias públicas de una adolescente y el testimonio posterior de una mujer que aseguran que el organizador de eventos de cómics Diego París, la adormeció (a la segunda) con cloroformo, indagamos sobre qué es este producto, para qué es empleado y cuál es su peligrosidad en los seres humanos.

En nuestra provincia existe Amauta Huarmis, una colectiva de mujeres trabajadoras en diversas disciplinas científicas que se dedica a comunicar y hacer difusión pública de la ciencia en Santiago del Estero.

Una de las integrantes de la colectiva, la Lic. en Química y Dra. en Ciencias Agrarias y Forestales Ana Carolina Santa Cruz, explicó a EL LIBERAL:

“El cloroformo es un compuesto orgánico que se caracteriza por tener propiedades sedantes y anestésicas si es ingerido o inhalado”, comenzó. “Se utiliza comúnmente en procesos industriales, en la industria farmacéutica, del papel”, agregó la profesional.

Santa Cruz detalló que “es incoloro y volátil, por eso entra tan rápido a las vías respiratorias. Tiene como un olor amargo y fuerte, y un sabor un poco dulzón”.

Te recomendamos: El organizador de eventos acusado de abuso envió audios para defenderse, pero sus colegas toman distancia

En cuanto al daño que puede ocasionar en una persona, precisó: “Cómo actúa, puede entrar por inhalación, al consumir agua con residuos o ingerir alimentos”.

“Llega a los pulmones o intestinos, se absorbe muy rápido por el torrente sanguíneo y se desplaza a órganos como el hígado, los riñones y el sistema nervioso central (SNC)”. “Se utilizaba en el siglo XIX como anestésico del hombre, hasta que se descubrió que causaba daños a los riñones y el hígado”. “En cuanto al SNC, funciona como depresor, por eso las personas quedan inconscientes”, remarcó.

La Lic. Santa Cruz aseguró que en exposiciones prolongadas, el cloroformo es potencialmente carcinógeno.

“Se elimina rápidamente del cuerpo. No quedan pruebas que permitan detectar si fuiste o no intoxicada con cloroformo”, resaltó. Sobre la factibilidad de acceder a este producto, la especialista apuntó: “No es fácil conseguirlo, está regulado por el Sedronar, que regula todo el comercio desde la fabricación hasta el uso como tal de sustancias químicas que son perjudiciales o utilizadas para el narcotráfico y una de ellas es el cloformo”. “Para que uno pueda adquirirlo, tienes que estar vinculado a una institución que tenga demostrado por qué lo va a requerir. No se puede ir a la farmacia y pedir un litro de cloroformo. Lo más probable -si es que efectivamente el acusado tuvo acceso a este producto- es que lo haya conseguido en el mercado ilegal”, concluyó.