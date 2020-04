Daniel Pons: “Conocí a Schwarzenegger y fui campeón con el biceps lesionado”

19/04/2020 - 01:30 Deportivo

Daniel Pons Rossi es el hombre más fuerte que hay en la Argentina y es santiagueño. Vive en Pampa de los Guanacos y desde los 21 años que hace un deporte que combina la capacidad para dominar la mente y todo aquello que no sea obstáculo cuando tenga que levantar o tirar con sus enormes brazos cientos de kilogramos de material de cualquier tipo.

Hasta se dio el gusto de conocer en persona al famoso actor Arnold Schwarzenegger, creador de la Expo Arnold Classic, la más grande del mundo. La primera vez fue en Madrid, España, y las restantes en Río de Janeiro y Sao Paulo.

“No es fácil hacerse una foto con él. Tiene muchos guardaespaldas y lo acompañan gente de seguridad de las Fuerzas Armadas de EE. UU”, contó Daniel, más conocido como “Negro” en el ambiente del rudo deporte. Pero la anécdota que siempre recuerda el hombre que llevó a Santiago del Estero a trascender en el ámbito internacional, fue cuando se proclamó como el hombre más fuerte de la Argentina, en el 2011 en Santa Fe.

“Una semana antes del viaje para competir en la final, sentí una molestia en mi biceps derecho y corté con mis entrenamientos”, recordó el “Negro” cuando empezó con su relato.

Pero lo más dramático y emocionante de esta historia llegaría después.

“Arranqué como líder en las dos primeras pruebas (super yugo y tumbos de cubierta de tractor) y al final terminé haciendo historia para Santiago: me proclamé como el hombre más fuerte de la Argentina”, dijo con mucho orgullo el campeón.

Y aquí se detuvo porque recordó todos los momentos previos que lo llevaron a la consagración. Para el “Negro” no es fácil olvidar. Más cuando estuvo a punto de abandonar y en la situación menos indicada.

“En el tercer evento, con piedras redondas hechas de cemento y con 100, 110, 120 y 130 kilogramos, apenas levanté la primera sentí un tirón en el biceps lesionado. Ahí se me cayó, pero por suerte, después pude levantarlas a todas, aunque el dolor seguía creciendo”, afirmó.

La alternativa en ese caso era el abandono de la competencia. “Fui asistido por el kinesiólogo y me dijo que lo mejor era abandonar la prueba. La idea no me gustó y seguí para adelante a pesar de todo”.

La definición por el primer lugar con un atleta salteño se puso emocionante y vibrante. “Venía empatado en 31 puntos con un atleta de Salta y detrás nuestro estaba un representante de Mendoza con 27. Lo concreto fue que en la quinta y última prueba de 25 metros que era remolcar un camión de 22 mil kilogramos, pude sacarle dos puntos de ventaja y proclamarme como el hombre más fuerte de la Argentina”.

El “Negro” terminó más agotado que nunca y con la sensación de haber dejado todo en el Strongman para cumplir con el objetivo.

“Era la primera vez que un atleta del Norte del país, ganaba un evento nacional strongman”, apuntó al final.