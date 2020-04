La vuelta del golf en el país está difícil

19/04/2020 - 01:33 Deportivo

El mundo del golf sigue presionando para su vuelta a las canchas en medio de la pandemia de coronavirus, y ayer se sumó la Real Federación Española de Golf, la PGA de España, la Asociación Española de Campos de Golf, la Asociación Española de Greenkeepers y la Asociación Española de Campos de Golf al reclamo, quienes sostienen una normalidad total para poder volver a las canchas.

EL LIBERAL contactó el Dr. Juan Manuel Pereyra, Director Ejecutivo de Las Termas de Río Hondo Golf Club y al campeón del NOA Nahuel Valenzuela, para tener una visión de esta vuelta de la actividad en el mundo y si podría darse en nuestro país y en Santiago, a lo que respondieron que por ahora sería difícil.

En Argentina la actividad como todos los deportes están suspendidos por decisión del Gobierno. Desde España se esgrime que el deporte goza de buena salud, que supondría una gran inyección para la economía y el turismo, ya que en las condiciones en que se juegan no supone riesgo alguno para la salud y minimiza contagios.

EL Dr. Pereyra agregó: “En Argentina la vuelta se complica más porque la cuarentena es muy estricta. Se podría jugar porque no es deporte de contacto cumpliendo todas las normas propuestas por el Gobierno, pero traería aparejado situaciones de conflicto. No está permitido la libre circulación en nuestro país, cosa que difiere con los EE.UU. en donde eso no está restringido, por ello se jugará el PGA Tour en junio. Ahora bien, si se procura alguna flexibilización de normas se podría tratar el tema con las entidades. Por ahora se hace sólo mantenimiento de la cancha”, aseguró

Valenzuela

Por su parte, Nahuel Valenzuela dijo que está con ansias de volver a la cancha. “Es cierto que en el golf hay poco contacto y podría haber una chance del jugar, pero tenemos en claro que lo primero es la salud”, dijo.

Valenzuela contó que por la cuarentena se entrena en su casa. “Todos extrañamos ese momento de estar en el club, en la zona de práctica, en un torneo en donde se siente esa adrenalina que nos corre. Ahora habrá que ver qué ocurre y esperar el incio fuera de país”. “Ellos tienen más recursos que nosotros. Aquí habrá que evaluar bien si se dan las condiciones adecuadas para poder volver. Pero, ojalá sea pronto”, anheló.