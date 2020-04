Lucía Fresco sobre Agostina Soria: “Tiene mucho potencial”

19/04/2020 - 01:38 Deportivo

La entrerriana Lucia Fresco, opuesta de 1.95 metro e histórica jugadora del seleccionado argentino femenino de vóley, vaticinó un gran futuro para la punta receptora Agostina Soria, la joven santiagueña que es su compañera en el equipo que dirige Hernán Ferraro.

“Tiene mucho potencial como jugadora”, evalúo la “Rusa”, como llaman a Lucía, al referirse a la santiagueña, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

Una de las piezas fundamentales del seleccionado es Lucía Fresco, la opuesta titular del equipo que dirige Hernán Ferraro y unas de las sobrevivientes de Río de Janeiro 2016.

Háblame de Agostina Soria, la santiagueña que es tu compañera en la Selección Argentina de Vóley.

Agostina me cae súper bien. Desde el día que la conocí me encantó su personalidad y positivismo. Creo que tiene mucho potencial como jugadora.

¿La clasificación a Tokio lograda tras ganar el Preolímpico de Colombia fue uno de los puntos más importantes en su carrera deportiva?

Sin dudas. Para un deportista no hay torneo que se compare con un juego olímpico. Así que jugar una clasificación siempre va a tener un nerviosismo extra. Lo mismo me pasó cuando clasifiqué para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

¿Cuál es tu opinión sobre el aplazo de los Juegos para el 2021?

No debió haber sido fácil tomar una decisión como cuando tenemos Juegos Olímpicos, pero me parece lo más atinado y lo más sabio porque quién se puede imaginar un juego olímpico en un contexto como éste en donde no se podrá meter gente en la tribuna, donde el deporte es todo sobre el show y sobre el espectáculo que se brinda. Los Juegos Olímpicos viven también de la gente que va a verlos. Me parece una locura pensar en estos momentos en los Juegos Olímpicos, por lo cual yo celebro que se haya pospuesto.

¿Te ilusionas con poder estar por segunda vez en los Juegos Olímpicos con la Selección y un posible podio?

Todo deportista sueña con esto. La ilusión es grandísima y ahora que se pospuso tenemos mucho más tiempo para trabajar mirando siempre ese objetivo. Cuando se juega por un ticket olímpico creo que uno saca fuerzas de donde no tiene. Y creo que somos un equipo que siente la camiseta como nadie.

¿Qué sensaciones te embargan por defender los colores de la Selección Argentina y de ser una referente?

Yo represento a la selección hace muchísimos años. Empecé desde chiquita y fui viendo esa transformación en el sentido de que siento que la gente ahora nos conoce hoy un poquito más. Más allá de vivir en un país en donde el fútbol lo domina todo, siento que la gente se está enganchando más con Las Panteras, con lo que somos nosotros, porque ven que el grupo deja todo por la camiseta. El grupo de Las Panteras ha dejado todo. A esto la gente lo ve en la cancha.

“Siento la necesidad de salir a correr, de andar en bicicleta”

Para poder regresar a la Argentina, Lucía Fresco atravesó por situaciones muy complejas como consecuencia de las restricciones que hay en los diferentes aeropuertos y pasos fronterizos debido al Covid 19. En un viaje que duró tres días, salió desde Seul, hizo escala en Etiopía (África) y llegó a San Pablo (Brasil), y allí quedó varada porque no pudo encontrar ningún tipo de vuelo. Por esta situación, debió viajar 15 horas en colectivo junto a otros argentinos hasta Foz de Iguazú e intentar ingresar por la frontera. Desde allí, junto a un grupo de personas, fue traída a Buenos Aires en un avión Hércules.

¿Cómo vives la cuarentena?

Para todos nosotros, el aislamiento es un desafío. Sobre todo para un deportista de alto rendimiento como soy yo, pues realmente siento la necesidad de salir a correr, de caminar, de andar en bicicleta y no puedo. Yo, además, también corro el riesgo de subir de peso fácilmente. Soy una deportista profesional y me afecta el hecho de que no me puedo mover. Mentalmente, es un desafío para cualquier persona estar todo el día en su casa.

¿Con qué suples esa necesidad de la que me hablabas?

Tengo mis elementos de preparación física. Puedo hacer todo lo que es muscular. Lo que me está faltando es lo aeróbico, pero nos juntamos con el preparador físico de la Selección Nacional de Vóley y hacemos unas reuniones durante las cuales él nos orienta los ejercicios a realizar.

¿Has tenido miedo por vos o por tu familia en medio de esta epidemia?

Empecé a tener miedo más que nada por mi familia, por mis viejos, porque cuando empezó todo yo estaba viviendo en Corea del Sur. En Corea del Sur no llegó a haber la necesidad de hacer cuarentena. Lo que sí, la gente se quedaba en su casa, es un poco más precavida. Yo iba a entrenar en doble turno, mañana y tarde, como si nada pasara porque teníamos un complejo de entrenamiento que era solo para nosotras. Corea, cabe aclarar, es primerísimo mundo. El vóley es muy popular, es como la NBA del vóley femenino. Teníamos un gimnasio para nosotras solas y no había posibilidad de que se contamine con gente de afuera por lo cual nuestra vida fue absolutamente normal hasta el último momento.

¿En qué momento decides volver a la Argentina?

Fue porque se canceló la Liga Coreana de Vóley. A nosotras nos faltaban los play off y llegó la decisión de que se cancelaba la Liga. El aeropuerto ya estaba cerrado y cancelaron muchísimos vuelos. Yo encontré un vuelo que venía vía San Pablo (Brasil). Cuando llego a San Pablo me dijeron que no iba a poder salir hacia Buenos Aires. De todos modos, yo tomé ese vuelo porque pensé que alguna aerolínea o alguien me iba a traer a Buenos Aires. Pasé toda una odisea y terminé volviendo en un Hércules, un avión militar.

Muchos opinan que sólo Dios puede detener la pandemia. ¿Cuál es tu opinión?

Yo creo que se subestima la capacidad de los científicos y médicos para encontrar una vacuna diciendo que Dios es el único que puede salvar o detener esto. Personalmente, no creo. Creo que va a ser un trabajo muy duro, de un año probablemente, para encontrar la vacuna y estar en nuestras casas. Todos los expertos hablan de que cualquier vacuna (para descubrirla) tarda un año. No creo en ese salvador que venga a salvarnos realmente.

Venció su contrato en Corea y le gustaría una renovación

Lucía tiene la certeza de que seguirá en la Selección Argentina de Vóley, pero su futuro es incierto al no saber aún qué club la contratará ya que venció su contrato con el Incheon Heungkuk Life Pink Spiders, de Corea del Sur y aún desconoce si se lo renovarán .

“El contrato fue por un año y ya caducó. Puede ser que el club quiera renovarlo, pero yo no sé si van a querer renovar conmigo, por lo cual mi contacto con el club es escaso”, aseguró Lucía Fresco al respecto.

“Tengo esperanzas de renovar. Fue la mejor experiencia que tuve. Yo jugué en muchísimos lugares en el mundo, pero ésta fue la mejor experiencia por lejos. Disfruté muchísimo. Me gustó mucho, mucho, mucho jugar ahí. Me encantaría renovar el contrato. Mi futuro, más allá de la Selección tendrá que ver con el club que quiera contratarme. Todavía no lo sé”, dijo.

De su paso por este club, destaca. “Re alto el crecimiento. Cada club, cada país te va dejando su huella. De todos podés sacar algo. Me pasó eso como también lo de Corea en donde me tenían como una reina. Cada experiencia te va enseñando”.

Por último, Fresco se refirió al avance del voley femenino: “Me parece que es un tema cultural. Si bien se inició un cambio con respeto al deporte femenino, yo soy un poco realista en el sentido de que es muy difícil cambiar la idiosincrasia de un país como la Argentina, que tiene el fútbol arraigado y lo lleva en la sangre. Es cultural, porque el vóley en Asia es uno de los primeros deportes. Mueve mucho dinero”, cerró.