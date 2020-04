A un mes de la cuarentena, empezaron a escasear algunos productos básicos en Santiago

19/04/2020 - 02:18 Economía

A un mes del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, implementado a través del decreto nacional de urgencia (DNU) 297/2020 hay una serie de productos que comenzaron a escasear en los supermercados vinculados a las medidas sanitarias básicas para afrontar el coronavirus, pero también artículos relacionados con el consumo de alimentos que comenzaron a llegar con aumentos en sus precios.

Distintos propietarios de negocios minoristas además del presidente de la Cámara de Autoservicios Mayoristas (Cadam), Albero Guida, explicaron a EL LIBERAL la situación que se vive entre las góndolas, a un mes del inicio de la cuarentena.

“Hay varias cosas que escasean. Por un lado, porque los que venden o reparten no pueden trabajar o circular, porque no alcanzaron a sacar el permiso o porque vienen de otra provincia y no pueden ingresar o se demora su ingreso”, señaló Luis, propietario de un autoservicio. En este sentido, indicó que “escasea todo tipo de alcohol, de vinagres, de harinas, los huevos que son productos de uso cotidiano en el caso de los alimentos y que se ha vuelto también de uso cotidiano como los alcoholes”. Pero, agregó: “Lo que más escasea son los plazos, porque todos los proveedores nos piden pagar al contado”. En el mismo segmento de negocio, Alberto, encargado de un autoservicio de la zona sur, señaló que “ahora han empezado a escasear varios productos: la harina, el aceite hay distribuidores que no están vendiendo. Las primeras marcas no se están consiguiendo”.

Agregó que “hay productos que no se pueden comprar por la vigencia de los Precios Máximos. Por ejemplo, el azúcar se está pidiendo una locura, el distribuidor pide $490 el paquete de 10 kilogramos y no podemos comprar a ese precio”.

Desde otro “súper” similar, en la zona norte, Ernesto, propietario del súper, apuntó que “está costando conseguir azúcar, porque aumentó un 11%, lo mismo la harina, el aceite y los fideos que subieron un 7% porque nos dicen que retiraron los descuentos que tenían”.

“Se agudizará más la falta de mercadería en los próximos 30 días”

Guida, realizó un repaso de los momentos que tuvo el abastecimiento de mercadería a los diferentes negocios desde el inicio de la cuarentena, pero mostró su preocupación porque a partir de las próximas semanas, los faltantes de mercadería ‘se van a hacer más visibles’.

"El abastecimiento cuando empezó la cuarentena y con toda la demanda que casi se cuadruplicó, fue un tema complejo, hubo un paso de reposición y conflictos de distribución”, indicó. No obstante, "a la tercera semana empezó una cierta normalización de abastecimiento en cuanto a mercadería en aquellos productos muy críticos pero siguió el problema logístico, agravado porque no se conseguían fletes”.

Agregó que “también hubo falta de personal en los negocios mayoristas. Eso fue en un proceso de normalización hasta que la semana pasada empezó otro proceso complejo”.

En ese punto explico que ese nuevo proceso complejo estuvo dado por “la quita de descuentos por parte de la industria. Esto es algunos descuentos que tenían algunos productos, bonificaciones por volumen,etc que se retiraron y ya esta semana empezaron con nuevas listas de precios”. La situación actual indica que “en tanto y en cuanto eso no se puede trasladar, los mayoristas se resisten a la compra, estamos recibiendo 30 a 40 inspecciones de la Afip, municipios, secretaria de Comercio, pero el tema era que había que retrotraer precios al 6 de marzo pero desde esos organismos vienen y dicen que se tenía que tener la misma oferta del 6 de marzo, pero ahora hay ofertas distintas porque las cambian cada 15 días, entonces dicen que eso no puede ser y clausuran”.

Puntualizó que “el otro drama total es el cierre de los comercios minoristas. Están inspeccionando los comercios minoristas exigiéndoles los mismos precios máximos que las grandes cadenas y jamás los minoristas vendieron a los mismos precios que las grandes cadenas con lo cual es una incongruencia, pero ahora los clausuran por eso también”.

En este punto, señaló que “eso está generando una problemática hoy que, ahora sí creo que eso nos va a llevar a cierto nivel de desabastecimiento, porque entre que no se compran algunos productos por los aumentos de precios, entre que la industria reniega de las presiones que recibe el negocio minorista y ahora encima, prolongaron por 30 días los precios máximos, con lo cual eso va a agudizar todavía más la falta de mercadería porque comprar mercadería a precio nuevo y no poder venderla a precio nuevo es imposible, con lo cual es preferible no comprar, entonces la verdad que es bastante compleja la situación y creo que en los próximos 30 días esto se va a hacer más visible”.