La frase a un joyero que anticipó la cuarentena por el coronavirus

19/04/2020 - 16:14 Mundo Web

La cuarentena obligatoria causada por la crisis del coronavirus canceló todo tipo de eventos. Muchas parejas se han quedado sin boda. Pero algunos prefieren tomárselo con humor.





Es el caso del tuitero español Juan Entrena, que este domingo ha compartido la historia de su boda frustrada, de su viaje de novios que no se pudo realizar y de la fecha en su alianza.





"Ayer me tenía que estar casando y el miércoles en Singapur. Cuando me preguntó el de la joyería, ¿Le pongo la fecha? Le dije claro, algo muy gordo tiene que pasar para que no me case XD", escribió el novio frustrado, cuyo tuit ha sido compartido más de 5.000 veces.